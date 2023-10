Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía El paro sube en Almería en septiembre, pero sigue siendo el más bajo desde 2008 martes 03 de octubre de 2023 , 15:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El desempleo en Almería aumentó en 1.110 personas en septiembre respecto al mes anterior, situando la cifra total de parados en 53.907, según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). A pesar de este incremento, el paro sigue siendo el más bajo en un mes de septiembre desde 2008 y registra una caída interanual del 14%, lo que supone 8.879 parados menos que hace un año. El aumento del paro en septiembre afectó sobre todo al sector servicios, que sumó 988 desempleados más, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 286, y la industria, con 83. Por el contrario, la agricultura y la construcción redujeron sus cifras de paro en 164 y 83 personas, respectivamente. Por sexos, el paro masculino se situó en 21.974 hombres, mientras que el femenino alcanzó las 31.933 mujeres. Por edades, el paro juvenil (menores de 25 años) fue de 4.663 personas y el de mayores de 25 años de 49.244. Del total de desempleados, 11.111 eran ciudadanos extranjeros. En cuanto a la contratación, en septiembre se registraron 22.937 contratos en Almería, un 20,16% más que en agosto y un 26,74% menos que hace un año. De ellos, 14.173 fueron indefinidos y 8.764 temporales. En lo que va de año, se han firmado 186.768 contratos en la provincia, de los cuales el 52,57% (98.188) fueron indefinidos y el 47,43% (88.580) temporales. La tasa de contratación indefinida en Almería supera tanto a la media andaluza (41,54%) como a la nacional (43,50%). El número de personas que recibieron prestaciones por desempleo financiadas por el SEPE en Almería durante el mes de agosto fue de 45.853 ciudadanos, a los que se destinaron 52 millones de euros. La cuantía media de la prestación contributiva fue de 940,3 euros. La afiliación media a la Seguridad Social en septiembre fue de 305.924 trabajadores afiliados, lo que supone un aumento de 2.452 afiliados respecto a agosto (0,81%) y de 6.112 respecto a septiembre de 2022 (2,04%). Del total de afiliados, 242.899 pertenecían al Régimen General, 62.138 al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y 887 al Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

