El PSOE defiende su gestión en Níjar y arremete contra el PP

martes 03 de octubre de 2023 , 14:55h

El PSOE de Níjar ha respondido al intento del alcalde de Níjar de tapar el despilfarro de los fondos propios ahorrados tras ocho años de gestión socialista, que suman 20 millones de euros de remanente de tesorería. El Gobierno PP-VOX , que intenta poner el foco mediático en una ayuda a una asociación cultural en la que uno de sus dirigentes tiene vínculos familiares con un concejal del anterior equipo al frente del consistorio, se enfrenta ahora a una petición en el mismo sentido, para aclarar y dar a conocer a la ciudadanía las cantidades que en los primeros meses de gobierno de la ultraderecha en Níjar, ya han sido facturados al ayuntamiento desde los establecimientos propiedad del alcalde de la localidad.

Estos gastos imputados a las arcas municipales desde los negocios del primer edil van desde hostelería a suministro de combustible. En este mismo orden, también se pide información sobre lo facturado por las empresas de familiares de otros concejales del PP, miembros del equipo de gobierno, en servicios como ferralla, pintura o carrocerías.

“PP y VOX aún no se han dado cuenta de que mientras han encontrado un ayuntamiento con 20.000.000 euros en la caja para invertir en el municipio, que no es lo mismo que malgastar, ellos han comenzado su proyecto liquidando más de

6.000.000 euros de esos ahorros de todos los nijareños. De ahí a intentar tapar ese despilfarro con burdos intentos de generar sospechas sobre lo que hicieron los demás, hay mucha maldad y desconocimiento que, está claro, no vamos a tolerar. Pero que no se preocupe el alcalde de Níjar, que le vamos a ayudar a ser ejemplar obligándole a repartir entre todos los establecimientos del municipio y a priorizar las empresas locales en vez de asumir los enormes costos en otras sociedades mercantiles que no tienen más justificación que asumir desde Níjar compromisos y favores debidos de su partido”, afirma la portavoz socialista, Esperanza Pérez Felices.

Respecto a la auditoría externa encargada por el Ayuntamiento de Níjar, la portavoz del PSOE afirma que “será muy interesante ver esa auditoría, que arroja un saldo positivo de 20 millones de euros en remanente de tesorería, y confrontarla con la hecha hace ocho años, cuando ellos, el PP, dejó a los nijareños una deuda de 23 millones de euros. Olvidan muy rápido que dejaron las arcas municipales sometidas a un plan de rescate del Gobierno de España. Habrá que comparar esas auditorias y conocer todos los detalles. Al PP y VOX lo que les molesta es la inversión que se hizo en cultura, en igualdad, en integración, y que ellos por ideología han liquidado de un