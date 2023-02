Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Parque del Andarax acoge un encuentro de Scout Católicos sábado 25 de febrero de 2023 , 13:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 25 al 28 de febrero, la Federación de Scouts Católicos de Andalucía llevará a cabo su VI Encuentro San Jorge Federativo en el Parque del Andarax de Almería. Esta actividad reunirá a más de 1.500 niños y jóvenes scouts cuyas edades van de los 6 a los 18 años, que estarán acompañados de personas adultas vinculadas al movimiento scout [1]. El acto inaugural tendrá lugar el 25 de febrero en la Plaza de la Catedral de Almería, contando con la presencia de las autoridades locales y representantes autonómicos. Los participantes luego se trasladarán al Puerto de Almería, y desde allí al Parque del Andarax, donde se desarrollarán todas las actividades previstas. La jornada central del encuentro se celebrará el domingo 26 de febrero y contará con actividades centradas en la problemática medioambiental del planeta, seguidas de una eucaristía presidida por Monseñor D. Antonio Gómez Cantero, Obispo de Almería y asistido por varios Consiliarios de los diferentes grupos scouts. El lunes 27 de febrero se compartirá una Gran Velada, y el encuentro se clausurará con una ceremonia a mediodía del martes 28 de febrero celebrando el Día de Andalucía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 1 ( 1 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.