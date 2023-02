Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Los scouts toman Almería el VI Encuentro San Jorge Federativo domingo 26 de febrero de 2023 , 09:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa invita a los participantes a disfrutar de la capital y muestra su “orgullo” por acoger un evento de esta magnitud La capital se ha llenado este sábado de scouts llegados desde toda Andalucía para celebrar el VI Encuentro San Jorge Federativo, que esta edición tiene como lema ‘Un planeta, un futuro’ para concienciar sobre la protección del medioambiente. Más de 1.100 personas han dado el pistoletazo de salida en la Plaza de la Catedral a este evento impulsado por la Federación de Scouts Católicos de Andalucía (MSC), que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y del Instituto Andaluz de la Juventud. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha destacado que “para el Ayuntamiento de Almería es un orgullo acoger esta inauguración y hemos puesto a disposición de la Federación el Parque del Andarax y todas las ubicaciones donde van a desarrollar sus actividades, además de la luz y la gastronomía que siempre tenemos en Almería”. Asimismo, ha asegurado que “empatizamos totalmente con los valores de los scouts y queremos que disfruten de nuestra ciudad y se sientan como en casa”. El director general del IAJ, Carlos Corrales, ha señalado que “es un placer colaborar con el movimiento asociativo y el escultismo en Andalucía”, a la vez que ha subrayado que “la preocupación por cuidar los espacios naturales es una de nuestras líneas de trabajo y estoy seguro de que los scouts recordarán este evento toda su vida”. Por su parte, Alberto Martínez, presidente del MSC, ha agradecido a Ayuntamiento e IAJ la acogida y ha explicado que el objetivo es “concienciar sobre los problemas actuales que tenemos en medioambiente y cómo podemos combatirlos desde el trabajo diario”. En este sentido, ha asegurado que es un encuentro “dinámico, alejado de los clichés, para pasarlo bien de una forma diferente”. Tras la inauguración, los participantes se han desplazado hasta el Puerto de Almería y posteriormente al Parque del Andarax para celebrar multitud de actividades hasta el 28 de febrero, coincidiendo con San Jorge que es el patrón de los scouts. El programa, centrado fundamentalmente en los problemas medioambientales, incluye diversas iniciativas y una gran velada que culminará con la celebración del Día de Andalucía. Estos encuentros se celebran cada cuatro años desde que en 2003 se cosechó un éxito rotundo con la primera acampada. Desde entonces, se repite la experiencia con el fin de intercambiar actividades intergrupales de conocimiento, convivencia, reflexión y ocio. Por tanto, se trata del punto de encuentro de mayor relevancia en el movimiento scout de Andalucía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El Parque del Andarax acoge un encuentro de Scout Católicos

