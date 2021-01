Deportes El PDM sólo autorizará práctica deportiva federada en categoría absoluta miércoles 27 de enero de 2021 , 15:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Entrará en vigor hoy, 27 de enero, y hasta nuevo aviso, en cumplimiento con las medidas de la Junta de Andalucía El municipio de Almería se encuentra en alerta sanitaria nivel 4 en grado 2, desde el pasado lunes, 25 de enero. Por eso, tras superar la tasa de incidencia por coronavirus de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, el Patronato Municipal de Deportes, en aplicación de las medidas sanitarias decretadas por las autoridades competentes, toma con carácter inmediato, desde hoy, miércoles, y hasta nuevo aviso las siguientes medidas preventivas para el deporte municipal. En primer lugar, en las Instalaciones Deportivas Municipales, se autoriza la práctica de la actividad deportiva oficial federada, exclusivamente, de categoría absoluta, que deberá regirse por las normativas y protocolos específicos aplicables a cada federación deportiva. Por consecuente, no se autoriza la práctica deportiva no federada en las instalaciones deportivas municipales. Además, se cierran los Gimnasios y Salas de Usos Múltiples de todas las instalaciones deportivas municipales. Las Instalaciones Deportivas Municipales cubiertas y al aire libre se abren en horario restringido, exclusivamente, para entrenamientos y competiciones de equipos y deportistas federados de categoría absoluta. Y, en el caso de las competiciones, sólo se autorizarán partidos oficiales de ámbito autonómico y nacional, de categoría absoluta. El horario de las siguientes instalaciones, CDM de Fútbol, Pabellones, Frontón y CDM de Tenis Los Molinos, será de lunes a viernes de 18:30 a 21:30 horas. Los fines de semana el horario será adaptado a las necesidades de la competición autorizada. Y las Escuelas Deportivas Municipales quedan suspendidas durante el tiempo que duren estas medidas excepcionales. La pista Anexa de atletismo mantiene el horario normal de atención a los atletas, pero su uso queda restringido únicamente a los atletas federados de categoría absoluta con licencia en vigor, autorizados previamente por la Delegación Almeriense de la Federación Andaluza de Atletismo (atletas que hayan participado en campeonatos de Andalucía y campeonatos de España). En ningún caso se podrá hacer uso de vestuarios, ni para el equipo local ni para el visitante y queda terminante prohibido el acceso de público a las instalaciones en el caso de partidos autorizados. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

