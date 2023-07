Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El peaje socialista Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por miércoles 19 de julio de 2023 , 23:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el debate entre Sánchez y Feijóo poco o nada se ha hablado sobre las consecuencias de las trampas que nos escondía Pedro Sánchez. Una de ellas es la moratoria que solicitó el Gobierno de España a Europa para hacer efectivo el peaje de las autovías. La Unión Europea apremió a Sánchez para que entrase en vigor el pago por circular en autovías durante 2023, pero Sánchez no quería que esta impopular medida le afectase en la campaña electoral prevista para diciembre; y mucho peor si se destapaba el asunto en un adelanto electoral. Así, Pedro Sánchez le negaba en la cara a Feijóo esta medida que, a las pocas horas, el director general de Tráfico difundía de manera clara e inequívoca, dejando a Pedro Sánchez como el mentiroso que es. ¿Qué supone para Almería esta medida? La inmensa mayoría de la comercialización hortofrutícola de la provincia se mueve por carretera, especialmente por la A-7; es decir, la autovía estatal que soporta el tráfico para la exportación internacional, quedando la autonómica A-92 para la comercialización interna. Uno de los mayores problemas de nuestra competitividad en el mercado europeo radica en los costes de producción y comercialización de países terceros, que no soportan los gastos que se implementan a los productos de Almería. De todos es sabido cómo produce, cómo paga los sueldos y controla sanitariamente Marruecos, Argelia o Turquía. Así, con bajos costes de producción, presentan en los mercados europeos productos mucho más baratos y sin tantas trabas burocráticas. SI los transportistas almerienses tienen que pagar ahora los peajes, supondría un nuevo gasto que repercutiría en el mercado de destino. Este es un nuevo golpe al sector agrícola. Otro golpe del PSOE; un partido que nunca creyó en Almería y jamás solucionó en tiempo y forma las necesidades en infraestructuras de comunicación y los recursos hídricos para la agricultura. El peaje que tenía escondido Pedro Sánchez es otra maniobra para dificultar aún más el progreso de Almería. Muy a pesar del gobierno socialista, Almería ha podido sortear los problemas que la han dejado como la última provincia sin AVE, sin soluciones hídricas estables, vuelos caros y pocos… y dejando más estrecho e incierto el futuro para la agricultura, comercio, industria y turismo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

