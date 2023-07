Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Las políticas de Agricultura y sequía en el Foro de NNGG de Andalucía en Adra

miércoles 19 de julio de 2023 , 23:11h

La alcoholera de Adra ha sido el lugar escogido para celebrar el I Foro Agrícola organizado por Nuevas Generaciones de Andalucía con la presencia de su presidenta regional, María José Carmona, y el presidente provincial, Diego Martínez, así como una amplia representación del PP encabezada por el portavoz del PP en el Parlamento Andaluz, Toni Martín, el presidente del PP, Javier A. García, el secretario general del PP, Ramón Fernández-Pacheco, la número 1 del PP al Congreso, Maribel S. Torregrosa, la secretaria de Agricultura del PP, Aránzazu Martín, y el alcalde de la localidad, Manuel Cortés.

El portavoz del PP en el Parlamento Andaluz, Toni Martín, ha explicado que “hay un modelo para hacer política en el PP, y es el modelo de los que ven el vaso siempre medio lleno”. Martín ha reconocido que la fecha de las elecciones las ha puesto Pedro Sánchez para que la gente no pueda ir a votar, esa es la diferencia entre un democráta, contra un antidemócrata. Martín ha asegurado que “en menos de 100 horas Sánchez se va a oposición”

En su intervención el portavoz del PP en el Parlamento ha hablado de agua y de agricultura asegurando que el “Gobierno de España la ha utilizado con fines electoralistas”. Además, ha criticado que “se llenan la boca diciendo que son solidarios, pero cuando les pides que las comunidades que tienen más agua aporten a las que menos tienen, te dicen que no”. Finalmente, ha reconocido los trescientos millones de euros que conllevan los tres decretos de sequía que se han aprobado en Andalucía.”

Un foro donde ha estado presente el presidente provincial del PP, Javier Aureliano García, que ha anunciado que “Almería será una de las provincias de España que mejores resultados obtenga para el PP. Ya lo hicimos en las elecciones municipales y lo vamos a volver a hacer en las Generales.”

Javier A. García ha hablado de Agricultura “en la cuna de una provincia donde nace la dieta mediterránea. Una tierra en la que uno de cada 4 euros que exporta Andalucía sale de la provincia de Almería, donde no se utilizan combustibles fósiles para producir”. El presidente del PP ha reconocido que “en Almería es donde se produce la agricultura más limpia del mundo, porque nuestro combustible es el sol. A la hora de cultivar un kilo de tomates tenemos muy poca huella de carbono”. García ha desgranado a los jóvenes de Nuevas Generaciones que “para cultivar un kilo de tomate utilizamos 0,7 gramos de plástico, que se va reciclando cada año. Podemos decir alto y claro que se trata de cultivar salud, y nosotros sabemos hacerlo”.

Con respecto al uso del agua, García Molina, ha declarado que en Almería “pagamos 0,30 céntimos por cada metro cúbico del agua y de ellos sacamos una rentabilidad de 15 euros, lo que se traduce en empleo y en gestión eficaz de los productos de Almería”. “La sequía es estructural en esta provincia, pero por eso nadie aprovecha tanto el agua como lo hacemos nosotros”. Por todo esto García Molina ha destacado el importante trabajo en materia de Agricultura de Gobierno Andaluz, un trabajo que -ha asegurado- continuará en España si el domingo los españoles nos volcamos de la mano de Feijoó, el único presidente posible si queremos seguir creciendo como en Andalucía se está haciendo.”

Los jóvenes de NNGG también han seguido con gran interés la intervención de la presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía, María José Carmona, quien ha reconocido la importancia de realizar este foro para hablar de un tema tan relevante como la Agricultura y la sequía. Carmona ha reconocido que Pedro Sánchez no sabe cómo actuar en este problema estructural que es la sequía, pero los andaluces tenemos la suerte de estar respaldados por el Gobierno de Juanma Moreno, que si responde a nuestras necesidades.”

Carmona ha asegurado que quedan cuatro días para eliminar el modelo de gestión de Pedro Sánchez, los mismos días para que un nuevo Gobierno de una respuesta a un tema tan importante como es el de la sequía”. Además ha explicado que “el próximo domingo hay que decidir entre dos modelos de presidencia: la de Sánchez, que es más de lo mismo, y la de Feijoó, que llega cargada de ilusión y ganas. Además, ha pedido a los ciudadanos que voten el domingo a Alberto Núñez Feijoo, y así tendremos un mejor futuro para España, para Andalucía y para Almería”.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado esta campaña de “caliente, tanto en las temperaturas que se están viviendo, como en la situación política actual. Nuestro slogan de campaña dice que es el momento del cambio, de poner las cosas en su sitio, de cambiar el Gobierno de Pedro Sánchez al frente de todos los españoles”.

Fernández-Pacheco ha detallado que el agua es fundamental para que cientos de miles de familia de Andalucía puedan trabajar. “El agua se puede desalar, almacenar, depurar, pero no se puede fabricar y cuando falte existen dos posibles actitudes por par parte del Gobierno, los hay que están esperando a que llueva y los hay que invierten y actúan de manera preventiva”. “Mientras Andalucía ha salido al rescate de 76 obras que debió haber realizado el Estado, el Gobierno de España se ha dedicado a recortar un 11,5% la inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en los Presupuestos Generales del Estado de 2023”.

Para el también consejero de Sostenibilidad, “si la sequía no revierte, Andalucía perderá 7 puntos del PIB y cerca de 145.000 empleos, según un informe elaborado por la Universidad Loyola y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Atajar el problema de la falta de agua debe ser un reto de futuro para el Gobierno de España y para la Unión Europea”. “Desde la consejería que tengo el honor de dirigir -explica Fernández-Pacheco, nos afanamos en trabajar por los andaluces, porque esta tierra merece la pena y todos los esfuerzos que hagamos son necesarios.”

El secretario general del PP ha concluido asegurando que “hemos conseguido un eje político muy importante. Pero nos falta la pieza fundamental. Necesitamos que Alberto Núñez Feijóo dirija La Moncloa y mire a los andaluces como lo que somos, ciudadanos de primera”. “Feijóo no puede llegar sólo a La Moncloa. Nos necesita a todos. Necesita los votos de todos y el domingo tenemos que dárselos” ha concluido el dirigente popular.

Durante el acto, la número uno al Congreso por Almería, Maribel Sánchez Torregrosa ha felicitado a “los jóvenes por trabajar para que Almería sea la provincia de España que más apoyo presta al Partido Popular”. Ha recordado el impulso que ha dado el Gobierno de Juanma Moreno, con la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, a un sector que es clave para esta comunidad autónoma.

Además, Sánchez Torregrosa ha explicado las propuestas que contempla el programa del PP para que los jóvenes puedan tener un proyecto vital, así como para que se incorporen al sector agrícola, dando respuesta a las necesidades de que tiene esta población. Torregrosa ha pedido que “el domingo la gente vaya a votar desde primera hora de la mañana, y que no lo dejen para el final del día. Un voto pone y quita presidentes, así que no perdamos ni uno. España no aguantará cuatro años más de Sanchismo”.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, en su intervención ha reconocido que “la única opción válida para sentirse orgullosos de un presidente del Gobierno es que este sea Alberto Núñez Feijoó, y que para eso todos tenemos que remar en un mismo sentido.”. Por otro lado, la candidata al Senado, Carmen Belén López Zapata, ha mostrado su orgullo por pertenecer a un Partido “en el que se trabaja cada día por mejorar la situación de las personas”.

Finalmente, el alcalde de Adra, Manuel Cortes, ha reconocido que “en el PP se trabaja por aquellas personas que cada día se dejan la piel por la agricultura almeriense.” “Aquí cada gota cuenta, y el presidente Juanma Moreno se propuso como una de las tareas más importantes al llegar a la Junta de Andalucía solucionar los problemas de agua de esta región y para ello han realizado importantes inversiones en nuestra provincia y en toda Andalucía”.

Cortés ha explicado “la importancia que tienen los comicios del próximo 23 de julio donde los españoles nos jugamos mucho, y de ahí la importancia de acudir a votar por una opción que suponga un cambio en este país, que traiga estabilidad y que fomente políticas que ayuden a las personas.”

Jornada de mañana

Un foro que comenzaba por la mañana con la una visita de los jóvenes de Nuevas Generaciones a la comercializadora La Unión, donde han podido conocer y visualizar el sistema innovador que cuenta para el proceso de preparación del producto. También han realizado un recorrido por Long Fresh, la primera planta en congelación de hortalizas, única en España, donde han conocido su proceso de producción.