El pequeño comercio de Almería lanza un SOS a la Junta

martes 16 de febrero de 2021 , 15:31h

Las asociaciones de comerciantes de la capital llevan a cabo una concentración frente a la sede del Gobierno andaluz en Almería donde piden a la administración que se replantee las restricciones frente a la COVID-19









Medio centenar de comerciantes de Almería, los máximos permitidos de acuerdo a las medidas establecidas en la crisis sanitaria a la hora de proceder a una concentración, se ha dado lugar esta mañana a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería para exponer su situación y exigir a la administración autonómica que tenga en cuenta las singularidades del pequeño comercio a la hora de establecer las restricciones frente a la COVID-19.



Tras dedicar un minuto de silencio a la memoria de las víctimas del coronavirus y mostrar su apoyo a todos los que luchan contra la enfermedad, Mª Trinidad Villegas Cabrera presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto de Almeria “ Almeria Centro”, en representación de todos negocios de los colectivos convocantes Asociación de Comerciantes de La Cañada, El Alquián, Nueva Andalucía,, Retamar-el Toyo y Barrio de Oliveros ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que se asegura que el comercio minorista de Almería se encuentra al límite de sus fuerzas después de casi un año conviviendo con las restricciones frente a la COVID: “El cierre de nuestras tiendas durante los meses de confinamiento y el tener que volver a bajar la persiana cuando no ha habido margen para recuperarse tras una Navidad atípica y unas rebajas interrumpidas, nos ha colocado al borde del abismo”.



Para los comercios tradicionales esta situación es surrealista y discriminatoria y, por ello, proponen que se haga una distinción entre los pequeños comercios y grandes comercios, distinción que ya existe en la normativa andaluza para la aplicación de determinadas medidas, situándola en una superficie de local de 300 metros cuadrados abiertos al público. En esta línea, también insisten que se haga distinción entre pequeños comercios y negocios de hostelería, “si bien son unidades de negocio similares, en los comercios el tiempo de estancia media está en quince minutos y siempre se porta mascarilla, por lo que no hay contacto estrecho prolongado y sin mascarilla”. Los comerciantes de Almería, además, solicitan que se amplíe el horario comercial hasta las 20:00 horas para intentar paliar las pérdidas hasta ahora acumuladas y que se revisen los criterios a la hora de considerar que comercios son esenciales y cuales no



Las asociaciones de comerciantes almerienses claman a la Junta de Andalucía que se presenten alternativas en caso de cierre ineludible para el comercio tradicional, como pueden ser ventas con cita previa, recogida en tienda o la venta a domicilio, tal y como se ha realizado con otros sectores como la hostelería, ya que la venta online no es alternativa que permita subsistir a los comercios minoristas.



Los pequeños negocios necesitan oxígeno económico tras los cierres o aperturas interrumpidas, por ello piden la administración competente ayudas por valor del 60% al 70% de la facturación del año 2019, como se esta llevando a cabo en otros países europeos.



Los pequeños comercios insisten en que se contraste con datos objetivos y científicos la toma de decisiones sobre su cierre, ya que no está contrastado que el pequeño comercio sea un foco de contagio ni que el cierre de los mismos haya mejorado la tasa de contagios.



“Somos parte esencial para la solución a la “pandemia económica” y así se nos debe de considerar”, concluyen los comerciantes.