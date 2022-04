Entrevistas El periodista Antonio Felipe Rubio publica un libro de divulgación científica facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la Feria del Libro presenta "El Universo y el resto del Mundo" Conocido y reconocido periodista almeriense, Antonio Felipe Rubio se ha estrenado en el mundo de los libros con la publicación de una obra de divulgación científica titulada "El Universo y el resto del Mundo", que presenta en la Feria del Libro de Almería. En esta entrevista, el autor explica las razones por las que, siendo habitual del periodismo político, ha optado por la ciencia para su primer libro, en el que manifiesta su inquietud habitual por conocer cosas y por ir más allá de la explicación convencional. Rubio entra a negar que en realidad la rotación de la Tierra sea tal, y explica que lo que describe en su movimiento es una espiral, o defiende que el cambio climático es parte de un proceso natural contra el que poco o nada puede hacerse, o sale en defensa del plástico, tan denostado ahora. Esos son solo argunos de los argumentos que el lector podrá encontrar en este libro editado por Círculo Rojo y que en unos días estará en librerías y también en Amazon. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

