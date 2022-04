Sucesos Pillan a dos sujetos en el Depósito Municipal de Vehículos viernes 29 de abril de 2022 , 14:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Días antes había sido denunciado el robo de las ruedas de varios vehículos allí depositados Agentes de la Policía Local y Nacional en Almería han detenido a dos hombres, mientras intentaban robar en el Depósito Municipal de Vehículos de la capital. Durante la madrugada del pasado día 25 de abril, y en una actuación coordinada de la Policía Local y Nacional en Almería, fueron arrestados dos hombres en el interior del recinto municipal destinado a Depósito de Vehículos, asentado en el Polígono Sector 20. El vigilante nocturno comunicó que había visto parte de la valla metálica que circunda el recinto cortada en un punto. Con la llegada de las dotaciones policiales y tras una búsqueda minuciosa, los agentes hallaron a uno de los detenidos escondido debajo de un coche, y a otro que intentó darse a la fuga a la carrera. Junto a uno de los detenidos, los policías hallaron una bolsa con herramientas y útiles necesarios para cometer el robo. Varios de los vehículos allí depositados, presentaban el interior revuelto. Sobre estos mismos hechos, los responsables municipales habían formulado denuncia en dependencias de la Policía Nacional, por la sustracción durante el pasado fin de semana, de las ruedas de cuatro vehículos depositados. Los detenidos, quienes entre ambos cuentan con 12 detenciones anteriores, han pasado a disposición judicial acusados de los delitos de tentativa de robo y atentado a agente de la autoridad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.