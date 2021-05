Economía El PFEA aprueba 9,9 millones de euros para obras en municipios de Almería sábado 15 de mayo de 2021 , 10:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El presupuesto para la financiación de los jornales en el marco de este programa se ha incrementado este año un 8,75% respecto al año pasado



La Comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha aprobado hoy por unanimidad, en una reunión presidida por el subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, la distribución provincial de los fondos que el Estado destina a la provincia a través de este programa. La asignación provincial para el ejercicio de 2021 asciende a 9.913.748,13€, que se destinará a la financiación de la mano de obra de todos los proyectos a ejecutar por los ayuntamientos.



De estos 9,9 millones €, 8,6 se destinarán a la ejecución de proyectos del subprograma ‘Garantía de Rentas’, lo que supone un incremento del 5,75% respecto a la cantidad asignada para este subprograma el ejercicio anterior. El resto, 1,2 millones de euros, se destinará a proyectos del subprograma ‘Generación de empleo estable’, lo que supone un 36% más de la cantidad asignada en 2020. Este último incremento obedece a la voluntad de esta Comisión provincial de que se ejecuten el mayor número posible de proyectos presentados por los ayuntamientos que tengan como efecto directo la generación de empleo.



A nivel regional, el PFEA contará este ejercicio con 176,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5% respecto a la anterior edición (15,3 millones de euros más), y que se suma a la subida del 5% que ya se produjo en 2019. Este año, el programa se ha incrementado en 22,4 millones de euros de forma global para los territorios beneficiados -Andalucía y Extremadura-, lo que supone un 9,52% más que el año anterior.



El subdelegado ha hecho balance del programa que ahora finaliza, con 126.614 jornales generados y 5.065 contratos, unas cifras que, ha resaltado, “han permitido mantener la actividad en los pueblos mediante la contratación por parte de los ayuntamientos de trabajadores desempleados en obras de interés general y social, con una clara apuesta por el empleo estable, revitalizando el tejido industrial y manteniendo viva la economía de los municipios más pequeños”.



Además, ha insistido en que “este programa es un instrumento fundamental para la creación y consolidación de puestos de trabajo en los municipios almerienses. El PFEA lleva más de tres décadas apostando por fijar la población en los municipios más pequeños de Almería, corrigiendo los desequilibrios a través de la inversión y propiciando una mayor igualdad de oportunidades entre almerienses”, ha destacado De la Fuente Arias.



En la Comisión provincial participan representantes de la Administración General del Estado, Junta de Andalucía, Diputación, así como organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones agrarias, que han dado el visto bueno al reparto por provincias de los fondos destinados a subvencionar este año la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados en obras de interés general y social.



La ejecución del programa cuenta con la participación de la Junta de Andalucía, la Diputación provincial y los ayuntamientos. En concreto, la Junta y la Diputación financian cada año la compra de los materiales con los que se llevarán a cabo las obras. Ambas instituciones aportan conjuntamente una cantidad que se corresponde aproximadamente con un 45% de lo que aporta el Estado a través de SEPE.



Como resultado, el coste total de las obras que se llevan a cabo en la provincia con cargo al PFEA cada año, son sufragados en un 69% aproximadamente por el Estado (que paga los salarios de los trabajadores), en un 23% por la Junta de Andalucía, y en un 8% por la Diputación provincial.

