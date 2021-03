El PFEA crea más de 2.800 jornales para fijar la población en Benahadux y Gádor

martes 16 de marzo de 2021

El Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que gestiona la Diputación Provincial de Almería ha permitido "impulsar el empleo en Gádor y Benahadux" con la creación de más de 2.800 jornales. La diputada delegada especial para el PFEA, Matilde Díaz, ha visitado ambos municipios para conocer 'in situ' las actuaciones que se están realizando gracias a los casi 300.000 euros de inversión que promueve un plan que "es referente de colaboración entre administraciones para afrontar el reto demográfico".



Díaz ha destacado en una nota la importancia del PFEA en los municipios del interior. "Supone un balón de oxígeno para los pueblos porque crea empleo, mejora las infraestructuras e iguala oportunidades y servicios entre todos los almerienses. Es una de las herramientas más valiosas para fijar la población en los municipios del interior de la provincia".



En Gádor, se encuentran en ejecución tres proyectos que están permitiendo mejorar diferentes calles del municipio, los jardines y espacios públicos y el Cuartel de la Guardia Civil con una inversión de 200.000 euros. Las actuaciones generarán más de 1.800 jornales. La alcaldesa, Lourdes Ramos, y el concejal de Obras Públicas, Juan Francisco Rodríguez, han acompañado a Díaz durante su recorrido por el municipio.



Con cargo al Régimen General, la Diputación está gestionando el proyecto 'Mejoras puntuales en Gádor' que consta de 12 actuaciones de chapado de muros en diferentes enclaves, así como la remodelación de la Plaza de la Mujer y la pavimentación de la cuesta anexa a Salto del Agua y al segundo tramo de la Calle Salitre.



Por otro lado, las mejoras que se están ejecutando en el cuartel suponen la pavimentación del patio trasero, de 150 metros cuadrados, y de las cocheras; mientras que el proyecto de mantenimiento medioambiental consta de decenas de actuaciones de conservación de zonas verdes, plantación, poda y desbroce, así como pintado de muros y barandillas.



En Benahadux, la alcaldesa, Noelia Damián, le ha enseñado a la diputada los dos proyectos que suman una inversión de 92.000 euros y que están generando más de 1.000 jornales. Gracias al proyecto del régimen general se ha protegido la ladera sur del barrio del Colegio Nuevo y la ladera sur del Polígono, así como la construcción de una barandilla en el acceso al mirador.



Por otro lado, Díaz ha conversado con los trabajadores que están desarrollando el proyecto 'Mantenimiento medioambiental' en diferentes puntos del municipio y ha resaltado que el PFEA es fundamental para los pequeños municipios. "No sólo dinamiza el mercado laboral, sino que impulsa obras que, en solitario o sin su apoyo, los ayuntamientos no podrían ejecutar", ha añadido.



El Programa de Fomento de Empleo Agrario es un "valioso ejemplo" de colaboración institucional a favor de toda la sociedad, ya que sus inversiones se impulsan entre el SEPE, Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y los ayuntamientos.