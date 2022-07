Economía El PFEA destinará 10,3 millones de euros a Almería lunes 11 de julio de 2022 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Comisión de Seguimiento del PROFEA aprueba los proyectos de obras que se ejecutarán en los municipios almerienses La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA) ha celebrado hoy en la sede de la Subdelegación del Gobierno, en la calle Arapiles 19, la segunda de las reuniones para la ejecución del PROFEA para el ejercicio 2022-2023. Las reuniones de la Comisión establecen los criterios de reparto y distribución de los alrededor de 15 millones de euros para la ejecución de obras de interés general y social que recibirán los municipios almerienses como consecuencia del PROFEA. La Comisión ha estado presidida por Juan Ramón Fernández Imbernón, Subdelegado del Gobierno en Almería suplente y Secretario General de la Subdelegación, y compuesta por los vocales representantes de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería, Ayuntamientos, interlocutores sociales y organizaciones agrarias. En la reunión de hoy se ha decidido, por unanimidad, la afectación al programa de la práctica totalidad de los proyectos, en concreto 170, del Plan de Garantía de Rentas dotado este año con 8.848.770,33 €, un 1,83% más del año pasado. También se han seleccionado, entre todas las solicitudes presentadas por los municipios, los 42 proyectos del Plan Generador de Empleo Estable y los 20 proyectos que este año se ejecutarán para la reparación y reforma de Colegios Rurales. Los proyectos del Plan de Empleo Estable están dotados por el Gobierno de España con 36.000 euros cada uno y los de Colegios con 26.000 euros cada uno, que se destinarán íntegramente a los jornales de los trabajadores. Cabe recordar que la voluntad de la Comisión es que se ejecuten el mayor número posible de proyectos presentados por los ayuntamientos que tengan como efecto directo la generación de empleo, así como impulsar la reforma y mejora de los Colegios Rurales, un factor importante de lucha contra la despoblación. De hecho la cantidad destinada a proyectos del Plan Generador de Empleo Estable este ejercicio es de 1.505.000 €, un 22,96% más que el año pasado, mientras que la cantidad destinada a la reforma de los Colegios Rurales, 519.000 €, supone un 44,17% más respecto a lo destinado el año pasado a esta modalidad. Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA) El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA) es considerado un instrumento fundamental para la creación de riqueza e inversión mediante la ejecución de proyectos de obras en los municipios almerienses amenazados por la despoblación y con menos oportunidades. Supone la ejecución de en torno a 240 proyectos de obras que generan la contratación de 5.000 trabajadores y alrededor de 130.000 jornales. La aportación del Gobierno de España supone el 69% del total del programa. La Junta de Andalucía y la Diputación participan con unas aportaciones del 23% y del 8% restante respectivamente, que se destinan a la compra de los materiales con los que se llevarán a cabo las obras. Por su parte, los Ayuntamientos que tienen la gestión de las obras delegada en la Diputación Provincial – que son la gran mayoría- aportan a esta institución una cantidad equivalente al 8% de la cuantía que el municipio recibe del Estado. En total, Almería recibirá este año, en virtud del PROFEA alrededor de 15 millones de euros para la ejecución de obras en sus municipios. El PROFEA es un programa orientado hacia la generación de genera riqueza y empleo a través de la inversión y mejora los servicios públicos pero con un componente también de lucha contra la despoblación, por ello los municipios destinatarios son aquellos con menor población, fundamentalmente del interior, y con una situación más agravada de desempleo y falta de oportunidades. Actualmente están incluidos en el PROFEA en la provincia de Almería 89 municipios y una entidad local autónoma (Fuente Victoria). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

