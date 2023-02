Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) El "pilla-pilla" de Vox Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por martes 14 de febrero de 2023 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El diputado de Vox de la provincia de Almería, Rodrigo Alonso, ha sido señalado por cobrar una cantidad de dinero extra por su trabajo parlamentario. También lo han hecho el resto de miembros de su grupo parlamentario, justo esos que venían a quitar los chiringuitos y mamamdurrias, los que querían quitar el Parlamento, los que querían eliminar subvenciones, los que querían eliminar dietas y gastos supérfluos, pero luego... no solo cobran su nómina con todos los extras que ésta tiene (como los gastos de desplazamiento) sino también se reparten el dinero destinado al funcionamiento del grupo (Alonso y otros cobran por desplazamiento, que ya es algo que le abona el Parlamento directamente y libre de impuestos). Esta situación pone de manifiesto el desequilibrio que existe entre los parlamentarios y el resto del país. Los españoles nos enfrentamos a una situación difícil, con una crisis económica cada vez mayor y mientras el COVID-19 parece pasar a la historia, la guerra de Ucrania nos sigue azotando. Por lo tanto, resulta inaceptable que los políticos se beneficien de fondos públicos mientras los ciudadanos somos los que tenemos que pagar los platos rotos. Además, esta situación nos demuestra que el sistema político español es profundamente injusto. El sistema español está diseñado para beneficiar a los diputados y no para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Los diputados cobran salarios astronómicos comparados con el salario medio de un español, y los fondos públicos se malgastan en sus dietas y en sus viajes, sin que se les exija ninguna responsabilidad por el uso que hacen de estos fondos. En una democracia, los diputados deben estar al servicio de la población y no al revés. Esto significa que los diputados deben estar comprometidos con el bienestar de los ciudadanos y no con su propio beneficio. Esta situación debería ser inaceptable para todos los españoles, independientemente de sus preferencias políticas. Los políticos deben rendir cuentas por el uso de los fondos públicos, y esto debe ser una prioridad para la próxima legislatura. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Lola Benavides Delegada en Sevilla de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 28 artículos lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)