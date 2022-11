Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El grupo de Teatro del Hospital Torrecárdenas representa ‘Teatrazos’ en el Auditorio miércoles 23 de noviembre de 2022 , 12:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un elenco de 27 actores dirigidos por Tomás Martín Cerca de una treintena de profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas conforman el ‘Grupo de Teatro HUT’ que regresa a los escenarios este viernes, 25 de noviembre. A las 20 horas, el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge la representación de ‘Teatrazos’, título de la obra basada en una adaptación de Juan José Martín Uceda, director de la Escuela de Teatro de Roquetas de Mar. Teatrazos es un juguete dramático para iniciarse en el teatro y disfrutar de los primeros pasos en la interpretación. Se sintetiza el argumento y se recrean los diálogos de cuatro obras de teatro pertenecientes a distintos géneros dramáticos: La tragedia (La casa de Bernarda Alba), la Comedia (La Venganza de Don Mendo), el Suspense (Llama un inspector) y el Musical (Grease). Un narrador da paso a distintas escenas significativas de cada una de las obras y a la transición entre cada una de ellas dando una visión global del hecho dramático para disfrute del público que recrea en su mente estas obras tan conocidas del gran público a la par que los actores y actrices disfrutan de su puesta en escena y de vivir el teatro desde dentro, por la vía emocional al representar a un personaje, o en este caso a varios sobre el escenario. La creación del Grupo de Teatro HUT se enmarca dentro del Plan de Humanización del Hospital Universitario Torrecárdenas donde, según explica el gerente Manuel Vida, “apostamos de forma muy clara. En esta ocasión, con la creación de este grupo de teatro donde se refleja el modo de poder transmitir sensaciones. Desde la dirección solo podemos felicitar a los veintisiete profesionales hospitalarios que conforman el elenco de actores y actrices”. Según señala el director del Grupo de Teatro HUT, Tomás Martín, “contamos con personal del Hospital Universitario Torrecárdenas que ponen todo su buen hacer, los veintisiete son los actores y actrices que se han unido y que forman parte de prácticamente todas las categorías que existen en el hospital”. Dentro del plantel de actores hay ayudantes de cocina, personal de mantenimiento, administrativos, celadores, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, enfermeras, matronas, médicos… “creo que es un amplio ramillete que se ha unido para llevar a cabo esta representación en la que todos estamos poniendo mucha ilusión y entrega”. Tomás Martín detalla que “hay que tener en cuenta que el 90 por ciento de ellos nunca habían hecho nada en el mundo de la interpretación. Y su grado de satisfacción e implicación es tal que están dispuestos a seguir representando la obra por distintos lugares de Almería e incluso de Andalucía. La obra se esatrenó a principios de año en Almeria y ahora llega a Roquetas de Mar”. El elenco de actores son Silvia Lucena (Bernarda), Evangelina Martínez (Poncia), Mari Carmen Sánchez (Criada), Pilar Albarracín (Angustias), Mari Carmen Cano (Magdalena), Eva Ortiz (Amelia), Maribel García (Martirio), Sheila Jurado (Adela), Elías Moreno (Padre), Conchi Zurita (Madre), María Ángeles Siguero (Hija), María José Montero (Criada), Carmen Salomé Alonso (Inspectora), Llanos Martínez (Magdalena), Emilio Paz (Nuño), Antonio Huete (Mendo), Paco Piñero (Duque de Toro), Isabel Sofía Berenguel (Reina), María Cruz Roque (Sirvienta), Elena Berbel (Azofaifa), Francisco González (Rey), Francisco Miras (Guardia I), Serafín Vargas (Guardia 2), Marisa Martínez (Sandy), Manolo Borrego (Denis), Yolanda García (Chica) y el cuerpo de baile lo forman Antonio Huete, Pilar Albarracín, Silvia Lucena, Pepi Sánchez, María Carmen Sánchez, Eva Ortiz y Evangelina Martínez. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

