Diputación El Plan Anfitriones 'Diego García' de la Diputación inyecta un millón de euros directos a la hostelería almeriense martes 23 de febrero de 2021 , 12:41h





El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha presentado esta mañana el plan más ambicioso de ayudas a la hostelería y a la restauración, el Plan Anfitriones ‘Diego García’. Una iniciativa que contempla ayudas de hasta 5.000 euros para hosteleros y restauradores de la provincia de Almería.



El objetivo del Plan es apoyar a uno de los sectores más afectados por la pandemia con ayudas para la compra de productos agroalimentarios almerienses y de la marca ‘Sabores Almería’. De este modo, la Diputación impulsa tanto a los hosteleros, como a los productores de la provincia: “Queremos que los almerienses consuman en los bares de Almería los productos de Almería”, ha remarcado el presidente.



Javier A. García, que ha estado acompañado por la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha dado a conocer las características de este Plan que cuenta con una inversión inicial de 1.000.000 de euros y que podrán solicitar todas las cafeterías, bares y restaurantes de cualquier municipio de la provincia en el plazo de un mes, o hasta agotar recursos.



La Diputación de Almería vuelve a ser pionera a nivel nacional, convirtiéndonos en administración ejemplar al acortar plazos y simplificar trámites para conseguir las ayudas. De este modo, en tan sólo una semana, los hosteleros almerienses recibirán los primeros ingresos.



Esta misma semana se pone en marcha este Plan con la publicación de las bases en el BOP el jueves y con la apertura de solicitudes a partir del viernes 26 de febrero. Los autónomos, pymes y comunidades de bienes de la provincia podrán solicitar las ayudas a través de la web www.dipalme.org.



El Plan Anfitriones ‘Diego García’ lleva el nombre del que fuera presidente de ASHAL en homenaje a este almeriense por su contribución, no sólo con este Plan, sino con el sector por el que tanto esfuerzo ha dedicado en la defensa de sus intereses. “Diego era un trabajador incansable, emprendedor y firme defensor de la hostelería y de los valores almerienses del esfuerzo, hospitalidad, cercanía y excelencia. Él fue uno de los impulsores de este proyecto. Su repentina marcha deja en nuestros corazones una huella imborrable y desde Diputación queríamos que este Plan forme parte de su legado”, ha asegurado.



El Plan repartirá un mínimo de 2.000 y un máximo de 5.000 euros por beneficiario en ayudas ágiles que podrán justificarse hasta el 31 de diciembre. Este Plan está financiado al 100% con fondos propios de la Diputación.



Anfitriones ‘Diego García’ está dirigido a autónomos, empresas y comunidades de bienes del sector de la Hostelería y la Restauración de la provincia de Almería con los objetivos de ayudar al sector, impulsar la comercialización de productos agroalimentarios elaborados en la provincia, fomentar el empleo y reforzar la promoción de los productos de la marca ‘Sabores Almería’.



El presidente, Javier A. García, ha resaltado la importancia de uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria y que sostiene más de 17.000 empleos en la provincia de Almería: “La hostelería es mucho más que un pilar económico, forma parte de la forma de entender la vida de los almerienses. El sector ha hecho un esfuerzo titánico en el último año por sostener el empleo y sus negocios a pesar de la bajada de las ventas, adaptándose y reinventándose en cada situación. Creamos este Plan para apoyar a nuestros hosteleros; fomentar el empleo en el sector y promocionar los productos de la provincia y de ‘Sabores Almería”, ha detallado.





Distribución de las ayudas

Las cuantías de las ayudas se van a distribuir en función del número de empleados para incentivar el empleo en la provincia.



Cuantía Nº de empleados 2.000 € Hasta 3 trabajadores 3.000 € De 4 a 5 trabajadores 4.000 € De 6 a 10 trabajadores 5.000 € A partir de 11 trabajadores







Requisitos de los Beneficiarios

Los autónomos, empresas y comunidad de bienes interesadas deberán acreditar unos sencillos requisitos para acceder a las ayudas:



· Desarrollar su actividad económica en municipios de la provincia de Almería



· Que su actividad se incluya en el IAE dentro de la Agrupación 67 (Servicio de Alimentación)





Trámites muy ágiles

Las ayudas se solicitan de manera sencilla a partir de este viernes en la web www.dipalme.org y en el plazo de un mes o hasta agotar recursos. Tan sólo será necesario registrar correctamente la solicitud de ayuda, así como una declaración responsable. Las ayudas se atenderán por orden de llegada en el registro.



El presidente de Diputación de Almería ha destacado la agilidad de las ayudas “para que los empresarios y autónomos del sector sólo se preocupen de seguir trabajando y prestando servicios. Nos comprometimos a estar al lado de los almerienses que más han sufrido las consecuencias de la crisis y por eso iniciamos un Plan que convertirá a la Diputación en la primera administración que ingresa ayudas a los hosteleros de la provincia”, ha destacado.





Consumir en la hostelería almeriense los productos de Almería

Las ayudas a los hosteleros se justificarán con la adquisición de productos almerienses y de la marca ‘Sabores Almería’. Los beneficiarios tendrán que destinar un mínimo del 80% del importe de la ayuda a la adquisición de productos de la marca ‘Sabores Almería’ y hasta el 20% a productos de la provincia de Almería. “Nuestro deseo que los almerienses contribuyan al crecimiento de Almería. Queremos despertar el orgullo almeriense y que nuestra riqueza se quede en nuestra provincia ayudándonos entre todos. Queremos consumir en los bares y restaurantes de nuestros municipios los productos que se hacen en nuestra provincia”.





Agradecimientos

El presidente ha agradecido a todos los representantes de ASHAL y en especial a Diego García su contribución y su diálogo con la Diputación de Almería para la puesta en marcha de este Plan. En la presentación han acompañado a la Diputación, el presidente en funciones, Pedro Sánchez-Fortún, que ha expresado su agradecimiento por este plan dirigido al sector.



Asimismo, también han estado presentes de forma telemática los representantes de las empresas de ‘Sabores Almería’ quien les ha agradecido su ayuda a los productores, distribuidores y empresarios almerienses pertenezcan, o no, a la marca gourmet de la provincia.



En la rueda también han estado presentes el portavoz del Grupo Popular, Fernando Giménez y el portavoz de Ciudadanos, Rafa Burgos, a quien el presidente también ha agradecido su contribución a este Plan.



Cada vez que compartimos una comida o disfrutamos de unas tapas, no sólo estamos ayudando a los hosteleros, sino también a los productores que proveen a esos bares y restaurantes. Ahora es el momento, defendamos lo nuestro, orgullo almeriense".

