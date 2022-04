Capital El Pleno aprueba provisionalmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas jueves 21 de abril de 2022 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juan José Segura, recuerda la importancia de este documento en la planificación estratégica para el funcionamiento y dotación de instalaciones deportivas

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Almería ha aprobado provisionalmente el llamado Plan Local de Instalaciones Deportivas (PLID), documento de más de mil páginas que censa y analiza la situación actual de las infraestructuras deportivas en Almería, además de abordar una planificación y previsión de las necesidades en materia deportiva del municipio, a medio y largo plazo, todo ello en el objetivo de seguir garantizando la práctica deportiva de la población almeriense y alcanzar con ello los niveles dotacionales que corresponden a una ciudad como es hoy Almería y en su proyección de futuro. La aprobación provisional, con la abstención de grupo municipal socialista y el voto de la concejal no adscrita, Carmen Mateos, se produce tras la inicial del año pasado y después de que se hayan respondido a las alegaciones presentadas por Vox, Psoe y la Asociación de Vecinos de Loma Cabrera. El punto ha contado con el voto favorable de Grupo Municipal Popular, del concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, y las abstenciones de Ciudadanos, grupo socialista y la también concejala no adscrita, Carmen Mateos. El concejal de Deportes, Juan José Segura, ha explicado que la estimación, dando por atendidas algunas de las alegaciones presentadas al texto, no modifican el contenido del mismo. En este contexto quedan, por ejemplo, las propuestas para la habilitación de zonas de práctica deportiva al aire libre en el entorno de la Alcazaba, Parque de la Hoya y Cerro de San Cristóbal o el uso de las zonas deportivas de los centros educativos en horario de tarde, un objetivo habitual en el desarrollo de los programas de deporte en edad escolar en el Patronato Municipal de Deportes. “La voluntad del Ayuntamiento es la de aprovechar esos equipamientos para el desarrollo de sus programas de actividad física, no siendo siempre posible”, ha explicado Segura, recordando que es la Consejería de Educación y Deporte la administración competente para el uso de las instalaciones escolares”. En este sentido, ha indicado que “en las propuestas de intervención del PLIED surgidas en el proceso de participación de las entidades deportivas y educativas locales, una de las propuestas que se hacen es la de mejorar las instalaciones deportivas de los colegios para que puedan acoger demandas de horas. El problema, aprecia Segura, “no está en la mejora de los equipamientos, sino el propio uso del que se dispone por la necesidad de firmar convenios entre otras administraciones”. La desestimación de alegaciones presentadas, respecto a la creación de nuevas instalaciones, se justifica en que “en gran medida son actuaciones en estudio (Pescadería), se recogen en zonas con una importante densidad de espacios deportivos (Los Molinos) o están en estudio por la carencia de espacio suficiente en el PGOU”. Se ha desestimado también la alegación de Vox sobre un posible destino del antiguo edificio de Correos para centro deportivo justificada, no solo en el destino elegido para ese inmueble, como futuro Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Intensiva, sino también con la propuesta contenida en el PLID de habilitar una zona deportiva en el puerto, concebido como un centro de proximidad a los barrios cercanos que configuran el Casco Histórico. Este Plan Local, cuya vigencia máxima será de cuatro años desde su aprobación definitiva, además de ser un requisito indispensable para acceder a subvenciones que permitan la construcción de nuevos equipamientos deportivos, “debe considerarse como un instrumento fundamental de planificación estratégica que viene a ordenar el espacio disponible para fines deportivos y la racionalizar aquellas decisiones que tengan que abordarse a la hora de construir nuevas dotaciones o instalaciones deportivas, sometidas además a criterios de funcionalidad y viabilidad”, ha justificado el concejal de Deportes, Juan José Segura. El documento aprobado ahora provisionalmente, debatido en grupos de trabajo junto a representantes de colectivos clubes, entidades vecinales, sociales, y deportivos, ha sido elaborado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes, junto al Área de Urbanismo e Infraestructuras y contando con la asistencia técnica de la entidad ‘Lidera Sport Consulting’. Resultado de un año y medio de largo trabajo, el documento servirá de guía estratégica tanto en la planificación y desarrollo de las nuevas instalaciones que se vayan a acometer en el futuro - algunas ya proyectadas y financiadas - como en la remodelación y mejora de las ya existentes. Este documento viene además a actualizar el censo de instalaciones existentes en el término municipal (162), en su mayoría de titularidad pública, inventariar las necesidades en materia deportiva de acuerdo al Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía (PDIEDA), aprobado en 2018, además de recoger propuestas y ejes de actuación en materia deportiva, a medio y largo plazo. La memoria económica de este Plan Local de Instalaciones Deportivas viene a recoger igualmente una inversión estimada de 1,7 millones de euros en mantenimiento de instalaciones ya existentes y de 12,7 millones en el caso de nuevas instalaciones. Continuidad en la tramitación El proyecto del Plan local se someterá a continuación a audiencia de la Diputación Provincial, de las Federaciones Deportivas interesadas, así como a informe del Consejo Andaluz del Deporte, por plazo de un mes, pudiendo ambos trámites cumplimentarse simultáneamente. 