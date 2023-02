Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El pleno pide el Gobierno central conectar el Puerto con la A-7 viernes 03 de febrero de 2023 , 17:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por unanimidad, el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular instando al Gobierno de España a tener redactado este año el proyecto de acceso rodado al Puerto de Almería desde la autovía A7, de forma que se puedan licitar las correspondientes obras de infraestructura. En caso de no disponer de partida presupuestaria para enfrentar estas obras, desde el gobierno municipal se reclama al gobierno de Sánchez permitir a la Autoridad Portuaria, como ha ofrecido, adelantar fondos propios para así licitar el proyecto para esa conexión directa con la A7”. La portavoz del Grupo Municipal Popular y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella ha insistido en la “necesidad” de que el Puerto de Almería cuente con un acceso viario directo a la A7 con un doble objetivo; “por un lado, la mayor eficiencia en la gestión de la actividad portuaria, independiente de los condicionantes del día a día de la ciudad, y por otro, liberar a la propia ciudad de las servidumbres de la actividad portuaria”, ha defendido. Este acceso, según Martínez Labella, sería una garantía para el futuro crecimiento del puerto y que sin duda sería un alivio a la presión circulatoria que, principalmente en época estival, se produce a la entrad y salida de Almería, con afectación directa a la Vía Parque. “Desde hace años se viene reclamando al Ministerio una solución a este problema”, ha recordado Martínez Labella, quien ha reclamado además la participación “directa” del Ayuntamiento de Almería en las alternativas y solución en la que viene trabajando la Unidad de Carreteras del MITMA (Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana). En una decisión señalada como “trascendental para la ciudad”, ha reclamado la portavoz del gobierno municipal también una solución “ambiciosa” que, de una vez por todas, “diferencie la conexión del puerto de la conexión de entrada a la ciudad, para que la Vía parque pase de ser una vía de tráfico intenso de paso, a una vía amable que será clave para el futuro Puerto Ciudad”. Por último ha reclamado “continuidad” a la elección de la mejor alternativa con la licitación de la asistencia técnica que redacte el proyecto y la ejecución de las obras. “Si el Gobierno no ha incluido esa continuidad en su presupuesto, ahí tiene la propuesta de la Autoridad Portuaria de adelantar los fondos necesarios y poder acometer esta actuación”, ha insistido la portavoz municipal. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

