Menos aparcamientos y más terrazas para bares

Aprobado inicialmente el cambio en la ordenanza que amplía a todo el año la instalación de terrazas y tarimas en zonas de aparcamiento El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado inicialmente, por unanimidad, la modificación de la Ordenanza Municipal de la Instalación y Uso de Terrazas en Espacios Públicos, ampliando a todo el año la instalación de terrazas y tarimas en zonas de aparcamiento. La propuesta de acuerdo será sometida ahora a exposición pública por el plazo de un mes. Hasta ahora la concesión de esta licencia, ligada a proyecto y autorización del Área de Seguridad y Movilidad, permitía la instalación de terrazas y tarimas en zonas de aparcamiento entre el 1 de mayo al 31 de octubre, como así se recoge en el articulado de la Ordenanza (art 12), quedando el titular de la licencia obligado a retirar la instalación fuera de este período y restituir el espacio para su uso anterior de aparcamiento. La modificación que introduce ahora el acuerdo de pleno responde a la solicitud que ha cursado en este sentido la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL). Estudiada la misma por parte de los técnicos municipales, justificada técnica y juridicamente, la modificación de la ordenanza elimina esa limitación temporal, pudiéndose autorizar su instalación por todo el año, siempre que se cumplan los requisitos técnicos que se marcan en esta ordenanza y con la autorización e informe previo de viabilidad por parte del área competente en materia de tráfico. También responde, como ha significado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, a nuevos hábitos que ha traído la pandemia, con la que llegó a "dispararse" la solicitud de terrazas en espacios públicos, motivada por una disposición municipal para favorecer así a la actividad hostelera. Martínez Labella ha reconocido además ese aumento en el número de solicitudes también para este tipo de instalaciones, en número de 49 el año pasado. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha abogado además por el cumplimiento estricto de los parámetros establecidos en la concesión de licencias así como de las ordenanzas municipales "de forma que se pueda conjugar la instalación de terrazas con el derecho del resto de ciudadanos".

