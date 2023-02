Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Todos los partidos piden más examinadores para el carnet de conducir viernes 03 de febrero de 2023 , 17:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la actualidad hay 9 examinadores para 6.159 alumnos En una moción elevada por el Grupo Municipal Popular, el Pleno de la Corporación de Almería ha dado también su apoyo, por unanimidad, a la petición al Gobierno de España para la adopción de medidas extraordinarias y urgentes que den una solución definitiva a los retrasos acumulados en la convocatoria de exámenes, que padecen las autoescuelas de Almería, y la inclusión estas en el Real Decreto que les permita mitigar el encarecimiento del combustible. El Pleno viene así a respaldar a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería {Asoproal) tras denunciar esta retrasos de no menos de cuatro meses para poder realizar el examen de circulación, por la falta de examinadores, una situación ante la que el Gobierno permanece “impasible” y que desemboca, en muchos casos, “en que profesionales del transporte, o simplemente trabajadores que necesitan del requisito del carnet de conducir, pierdan su oportunidad de empleo por no poder optar a examinarse”, ha criticado Martinez Labella, reclamando una solución “definitiva y no parches”. Para la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Almería, los números que respaldan esta denuncia son concluyentes. “Actualmente, los alumnos pendientes de examinarse de circulación en toda la provincia asciende a 6.159 alumnos, de los que aproximadamente un 60 por ciento son de Almería capital, existiendo solo nueve personas para hacer exámenes de circulación, que es donde radica el colapso. Nueve examinadores para 6.159 alumnos”, ha lamentado. Además de esta situación, Ana Martínez Labella ha criticado que un sector como el de las autoescuelas haya quedado excluido del Real Decreto por el que se bonifica el precio del carburante a los profesionales del transporte, taxis y vehículos de alquiler con conductor. “El gobierno de Pedro Sánchez obvia que el sector de las autoescuelas da trabajo directo a más de 35.000 familias en toda España, que es un sector vital para la vertebración territorial y la formación vial de la ciudadanía, y que desempeña una labor auxiliar del transporte porque forman a los conductores de los vehículos pesados y también les imparten el CAP de mercancías y viajeros”, ha denunciado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.