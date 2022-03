Deportes El PMD abre las inscripciones para el sendero ‘Vereda de la Estrella’ lunes 07 de marzo de 2022 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El trayecto, que se realizará el 20 de marzo, está considerado uno de los recorridos más bonitos del Parque Natural de Sierra Nevada Hacer senderismo a través de la naturaleza es el tándem perfecto que emplea el Patronato Municipal de Deportes para conocer los entornos que rodean a la provincia de Almería. Así, continúa con su labor de extender los hábitos saludables en la población almeriense gracias a los beneficios que aporta hacer el deporte aeróbico. Para el 20 de marzo, el PMD ha programado un nuevo trayecto por el sendero ‘Vereda de la Estrella’, donde los almerienses podrán quedar fascinados en un recorrido del Parque Natural de Sierra Nevada y que, se considera de los más bonitos de la provincia. Durante la realización de esta, los participantes podrán contemplar las magníficas vistas que ofrece, por un lado, la Alcazaba y, por otro, el Mulhacén. Con la ruta de senderismo podrán ver las vistas de la cara norte de Sierra Nevada, así como observar el Cerro del Mojón Alto o los Valles de Valdeinfierno y Valdecasillas. Hoy, lunes 7 de marzo, han abierto las inscripciones para poder apuntarse a esta ruta que cuenta con una distancia de 16,5 kilómetros y se realizará en un tiempo estimado de cinco horas y media mediante un recorrido que es de carácter circular. La salida de la ruta se realizará en la puerta del Auditorio Maestro Padilla, en el precio incluirá el transporte y el monitor-guía. Para poder apuntarse a esta ruta, los interesados en participar tendrán que dirigirse al teléfono habilitado 950 33 21 00 o bien, asistir a la sede del PMD, con las oficinas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 5. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

