Deportes El PMD abre las inscripciones para la ruta de Las Menas martes 07 de diciembre de 2021 , 15:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los amantes del senderismo pueden apuntarse a la última ruta del año que se celebrará el domingo, 19 de diciembre, con 4,5 kilómetros El deporte al aire libre tiene multitud de beneficios. Así, con el objetivo de que todos los almerienses hagan deporte, el Patronato Municipal de Deportes no cesa su labor de organizar recorridos que aportan salud. Asimismo, el PMD está poniendo a punto los detalles que harán que la ruta de senderismo Las Menas salga de maravilla. Las inscripciones han abierto para que, todo aquel que disfrute recorriendo paisajes de la provincia almeriense, tenga otra oportunidad para conocer nuevos rincones. Esta vez, el PMD celebrará un nuevo recorrido el domingo, 19 de diciembre, por la senda de Las Menas que contará con 4,5 kilómetros y supondrá la última ruta por la naturaleza que se celebrará antes de recibir el nuevo año. De esta forma, con una duración de dos horas, los participantes en el recorrido podrán descubrir las ruinas del antiguo poblado minero de Las Menas. Además, tendrán el privilegio de caminar por la agradable zona en la Sierra de los Filabres. Las Menas fue un poblado minero que llegó a tener varios miles de habitantes, siendo la principal población de una zona llena de pequeños poblados centrados en la extracción de hierro. El pueblo minero de Las Menas se encuentra ubicado en la zona de Bacares-Serón dentro de la sierra de Los Filabres (Almería). Estas minas de hierro datan del siglo XIX y fueron explotadas hasta 1970, posteriormente quedó completamente despoblado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.