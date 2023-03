Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El PMD abrirá las inscripciones para recorrer el sendero de ‘Turrillas-Las Cucas’ domingo 26 de marzo de 2023 , 10:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ruta se realizará el domingo, 9 de abril, y cuenta con una duración de tres horas y cincuenta minutos con un trayecto de 12,5 kilómetros El Patronato Municipal de Deportes explorará la naturaleza y los entornos de Almería en una nueva ruta de senderismo con el fin de involucrar a la sociedad para que participe y realice actividad física. Por ello, la siguiente ruta está prevista para el domingo, 9 de abril, donde los inscritos realizarán el sendero ‘Turrillas-Las Cucas’. Las inscripciones abren el próximo lunes, 27 de marzo, para que los interesados puedan apuntarse en este sendero que cuenta con 12,51 kilómetros y un trayecto circular. Además, se prevé que se realice en unas tres horas y cincuenta minutos. La salida tendrá lugar a las nueve de la mañana en el Auditorio Maestro Padilla. Una vez se llegue a Sierra Alhamilla, los senderistas atravesarán varias cortijadas en ruinas y, además, tendrán la oportunidad de recorrer por los caminos de herradura que se han recuperado para los senderistas. Desde el punto de salida se parte desde el cementerio de la localidad en ascenso hacia el Parque Eólico y se atravesarán los cortijos de Ayarza, La Vicenta, Las Cucas o Marchal Seco, entre otros. En esta línea, desde el Patronato Municipal de Deportes se hace hincapié en que para participar hay que tener un estado físico óptimo, llevar acopio de comida, agua, así como portar vestimenta adecuada para el tiempo previsto. Los interesados que quieran inscribirse deberán acceder a la aplicación del PMD Almería, disponible tanto para iOs como Android. En caso de querer hacerlo de forma presencial, los usuarios pueden asistir a las oficinas ubicadas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos en horario de 9.00 a 13.00 horas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

