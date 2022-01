Deportes El PMD andará más de 210 kms por la provincia en 2022 a través de 20 rutas de senderismo lunes 17 de enero de 2022 , 16:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El programa incluye senderos con diferentes dificultades, algunos en familia y en verano nocturnos, para disfrutar del deporte en plena naturaleza 214,70 kms. Es la distancia total que recorrerán los almerienses que participen en las veinte rutas que ha preparado el Patronato Municipal de Deportes de Almería dentro de su programa de senderismo en la naturaleza para el año 2022. Comenzará el 30 de enero con el Sendero de los Cazadores en Alhama y continuará a lo largo de los meses con propuestas repartidas por el grado de dificultad (baja, media y alta). Además, algunos de los senderos están pensados para realizar en familia, y en verano el horario es nocturno para evitar el fuerte sol. Una oferta amplia y variada que permitirá a los almerienses practicar deporte al aire libre, a la vez que disfrutar con la belleza del paisaje natural de la provincia. El PMD tiene abierto desde hoy la inscripción para un programa que se puede consultar en su web y que, a su vez, permite descargarlo en el siguiente enlace. Dos son las rutas que suelen celebrarse cada mes y que llevarán a visitar, además del Sendero de los Cazadores, el Sendero de las Cristaleras-Castro de Filabres, Mina del Talco-Rambla Belén, Valle del Poqueria, Castala-Minas de Berja, Vereda de la Estrella, Trevélez/Peñabón, Las Yeseras de Suflí, Gérgal-Camino de la Loma de Tablas, La Cerrada del Río Castril, Los Cahorros de Monachil, Rodalquilar-Cerro del Cinto, Escullos-Mirador de la Amatista, Sendero de las Amoladeras, Arrecife de las Sirenas-San José, Playazo de Rodalquilar-Cala Carnaje-Torre de los Lobos-Cala Bergantín, Dehesa del Camarate, Caldera de Majada Redonda, Águilar-San Juan de los Terreros y Acequias de Fondón. Las salidas se realizan por la mañana desde la puerta del Auditorio Maestro Padilla y el precio incluye el transporte en autocar y los monitores-guías. Todas las rutas están dirigidas para mayores de 16 años, salvo las familiares que se anuncian previamente. La web www.almeriaciudad.es/pmd ha abierto hoy el plazo de inscripción para la primera ruta que se celebrará el domingo 30 de enero. Se recorrerá una senda de de 12,4 kms, un desnivel positivo de 584 m, circular y de dificultad media. Se trata de un sendero perfecto para disfrutar de una mañana de paseo por la naturaleza. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

