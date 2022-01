Capital El Ayuntamiento cederá a Verdiblanca de una parcela en la Vega de Acá para su nueva sede lunes 17 de enero de 2022 , 16:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cesión de la parcela SIPS, de algo más de 5.000 metros cuadrados de superficie, situada junto a la Avenida Adolfo Suárez, se realiza por 50 años, improrrogable, y exenta de canon El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, la concesión demanial para uso privativo, mediante adjudicación directa, de una parcela de titularidad municipal en la Vega de Acá, junto a la Avenida Adolfo Suárez, a la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, destinada a la construcción de un edificio de usos múltiples en el que poder desarrollar su actividad. La parcela, identificada en el Plan Parcial del sector SUP-ACA/04 como Suelo de Interés Público y Social (SIPS), cuenta con una superficie total de 5.178 metros cuadrados, con linderos a la Avenida Adolfo Suárez, a la calle La Regenta y a camino de Jaúl Bajo. De acuerdo al pliego de condiciones aprobado, el plazo de la concesión, improrrogable, es de cincuenta años, no previéndose pago de canon alguno. En las condiciones de la concesión se incluye igualmente que el plazo máximo de ejecución de las obras completas de construcción de la que será nueva sede de la Asociación Verdiblanca será de 36 meses, una vez obtenida la licencia de obras preceptiva. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha felicitado este paso “en el marco de la colaboración que el Equipo de Gobierno viene manteniendo con los colectivos asociativos, de forma particular con los colectivos que trabajan ayudando a los demás”. Del mismo modo, ha querido destacar “el desarrollo que se viene produciendo en esta parte de la ciudad, contribuyendo a ello el Ayuntamiento con la cesión y concesión del suelo para el desarrollo de dotaciones y equipamientos que consoliden esta zona, en plena expansión”. El acuerdo hoy adoptado en la Junta de Gobierno Local viene a refrendar el trabajo que, de forma conjunta, ha venido desarrollando el Ayuntamiento junto a la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, admitiendo a trámite la solicitud presentada, en abril de 2021, por la que manifiestan su interés por esta parcela, de titularidad municipal, para la construcción de un edificio de usos múltiples, sede de la referida asociación, en la que poder seguir desarrollando la importante labor que presta en favor de la integración y normalización de las personas con discapacidad, entre otros fines estatutarios. La propuesta de acuerdo, que incluye la exención de canon al adjudicatario, será sometida ahora al trámite de información pública, por un plazo de 20 días. Finalizado el plazo, si no hubiera reclamaciones o resueltas éstas, se procederá por el órgano competente a la aprobación de la propuesta de adjudicación directa de la concesión en este caso a la entidad solicitante. Proyecto constructivo La propuesta de proyecto constructivo presentada por la Asociación Verdiblanca define unas nuevas instalaciones para este colectivo funcionales y accesibles, un edificio versátil y eficiente que vendrá a sumar una superficie total construida de 2.295 metros cuadrados, ampliada con aparcamiento hasta los 3.095 metros cuadrados. El proyecto, con el visto bueno municipal, propone la ejecución de un edificio de 2 plantas sobre rasante y una planta sótano, que alberga en un único volumen todos los espacios necesarios para el desarrollo de la actividad de esta asociación. De acuerdo a este proyecto en su planta baja se incluirá el área de acción social, administración, fisoterapia y un centro ocupacional. En su planta superior se dispondrán las áreas de presidencia, económica y el centro de formación para adultos. Extinción concesión UD Almería También a propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras se ha elevado a la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva la extinción de la concesión demanial para uso privativo de la parcela municipal situada en Jaúl Bajo (Vega de Acá), adjudicada a la Unión Deportiva Almería S.A.D, también por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en mayo de 2014. Como ya se conoce, la parcela, de 38.838 m², fue solicita en su día al Ayuntamiento de Almería para la construcción y posterior explotación de una dotación deportiva. Ahora, con la extinción del acuerdo, previa renuncia por parte del club, y aceptada por acuerdo de Junta de Gobierno el pasado 29 de diciembre, la parcela revierte de nuevo al Ayuntamiento de Almería y se procede a su rectificación en el inventario municipal. Otros acuerdos Parte también de los acuerdos de la Junta de Gobierno que hoy se ha celebrado de forma telemática, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido la licitación de los servicios de sistema de información para los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, con un presupuesto base de licitación de 48.061,20 euros. De esta forma se vendrá renovar la prestación de los servicios de Sistemas de Información para los vehículos adscritos al Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). La duración de este contrato es de dos años, contados a partir del 1 de marzo de 2022. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

