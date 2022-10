Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes El PMD arranca en noviembre el programa de actividades en El Toyo miércoles 19 de octubre de 2022 , 21:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, presenta las sesiones que dispondrán de jornada de puertas abiertas del 2 al 9 de noviembre noticiasdealmeria.com El Complejo Deportivo Municipal de El Toyo arranca el curso con un atractivo abanico de propuestas para los almerienses de cara a contribuir a la práctica deportiva. Bajo el lema ‘Tu momento es ahora’, el Patronato Municipal de Deportes brinda el programa de actividades dirigidas que ha presentado esta mañana el concejal de Deportes, Juanjo Segura. La finalidad de la programación es, en palabras del responsable del área, “hacer de Almería una ciudad de deporte gracias a la calidad de servicios que ofrecemos a través de las instalaciones deportivas municipales”. De este modo, Segura ha adelantado que “el 1 de noviembre iniciarán las sesiones entre las que se encuentran pilates, yoga, power dance, tabata + core, total body training o cardiobox, en dos estudios de la instalación, que cuentan con amplios espacios y se realizarán 20 horas a la semana”. Del 2 al 9 de noviembre se hará una semana de puertas abiertas con la intención de que los ciudadanos prueben y decidan cual es la práctica que quieren llevar a cabo durante todo el curso gracias a los servicios que ofrece el PMD en esta zona de la capital almeriense. El horario del Complejo Deportivo Municipal de El Toyo cuenta con un horario de lunes a viernes, de 7 a 12.00 horas y de 16.30 a 23.00 horas. Mientras que los sábados se abre de 9 a 14.00h y de 17.00 a 22.00 horas y, los domingos, de 9 a 14.00 horas. También, se encuentra a disposición de los ciudadanos la Sala Fitness que tiene zonas diferenciadas donde se encuentra peso libre, equipamiento isotónico, equipamiento cardiovascular y zona de entrenamiento funcional. Además, el asesoramiento técnico es gratuito. Para las inscripciones es necesario tener el bono ‘Gym’ activo y, reservar las plazas disponibles a través de la App del PMD Almería. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

