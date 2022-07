Deportes Ampliar El PMD destinará 400.000 euros a los clubes, escuelas y federaciones de Almería miércoles 13 de julio de 2022 , 20:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Del 14 de julio y hasta el 3 de agosto, ambos inclusive, se podrán presentar las solicitudes para poder obtener la ayuda El Patronato Municipal de Deportes abre mañana, 14 de julio, el plazo de la convocatoria anual de subvenciones a las que pueden optar las entidades deportivas almerienses. Unas ayudas destinadas a los clubes, delegaciones de las federaciones, y escuelas deportivas municipales con un presupuesto que asciende a 400.000 euros. La finalidad del programa, como cada año, es el desarrollo de programas o actividades que complementen los desarrollados por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería. Los programas o actividades que puede ser subvencionados, se clasifican en las siguientes modalidades, de las cuales se podrán solicitar dos: modalidad a) Deporte de competición federado; modalidad b) deportistas o equipos de rendimiento; modalidad c) deporte adaptado/inclusivo/terapéutico; modalidad d) espectáculos deportivos y organización de eventos y modalidad e) escuelas deportivas municipales. De cara a la solicitud, podrán hacerlo las siguientes entidades: Los clubes y secciones deportivas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el municipio de Almería e inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Almería. Así como, las Federaciones deportivas (cuando el proyecto que presenten se desarrolle en el municipio de Almería capital) para la realización de actividades que contribuyan a la consecución de alguno de los objetivos básicos previstos por el PMD y que se puedan enmarcar dentro de un programa de colaboración mutua. Y, por último, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, sólo y exclusivamente para la modalidad D) Fomento de Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva y Actividades Extraescolares en los Centros de Enseñanza. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 3 de agosto, inclusive, y la documentación se puede descargar en ‘Gestiones’ a través de la página www.almeriaciudad.es/pmd/subvenciones y consultar o descargar los documentos a presentar para la convocatoria. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

