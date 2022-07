Deportes La espectacularidad del balonmano playa se da cita este fin de semana en El Zapillo miércoles 13 de julio de 2022 , 20:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Alcaldía ha recibido este mediodía la presentación de un evento respaldado por Ayuntamiento, Diputación y Junta Almería volverá a ser sede de un evento deportivo de primer nivel este fin de semana, del 15 al 17 de julio, en El Palmeral de El Zapillo con la competición Arena 1000. Una nueva cita de este circuito de balonmano playa que hará escala en la capital tras el éxito del pasado año, convirtiéndose así en una de las seis únicas ciudades donde se disputa este deporte de exhibición, asociado al verano, al turismo y al deporte de playa. Gracias a Arena 1000, serán 168 equipos con más de 2.500 jugadores y más de 6.000 personas con familiares y personal de la organización quienes visiten Almería estos días. Alcaldía ha sido el escenario de una presentación que ha contado con la presencia de todas las administraciones y entidades que lo hacen posible: el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y los concejales delegados del Área de Deportes y de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura y Carlos Sánchez, respectivamente; el delegado Territorial de Educación y Deporte de la Junta, Juan Antonio Jiménez; el diputado provincial de Deportes y Juventud, José Antonio García, el vicepresidente de la Real Federación Española de Balonmano, José María Fernández; y el director de zona Levante-Mármol-Los Vélez de Grupo Cajamar, José Antonio Picón. Fernández-Pacheco se ha mostrado satisfecho e ilusionado “porque Arena 1000 nos permite aprovechar todos los recursos que tiene nuestra ciudad, aprovechando en este caso todas las sinergias que nuestras playas ofrecen para la celebración de eventos de esta magnitud, con miles de personas que vendrán a competir, a acompañar, y que han colgado el cartel de ‘lleno’ en todos los hoteles, y saldrán a comer, a comprar y en definitiva a tener una repercusión económica”. El primer edil ha definido también a Arena 1000 como un espectáculo “con todas las letras. Es un deporte del más alto nivel, un deporte muy vistoso y muy atractivo para el espectador y reúne por tanto todas las condiciones para que Almería apueste porque se celebre en nuestras playas”. Por último, también ha destacado la buena relación existente entre Ayuntamiento y la Federación, “que nos ha permitido disfrutar en la celebración de partidos de la selecciones españolas masculina y femenina en el Palacio de los Juegos, dando respuesta también a esa cantera de niños que tiene nuestra ciudad, con el Patronato al lado de los padres que piensan que el deporte es un complemento fundamental en la educación de sus hijos”. Por su parte, el vicepresidente de la Real Federación Española de Balonmano, José María Fernández, ha destacado el apoyo institucional a esta competición, “que se basa en el ‘fair play’ al ser de exhibición y que crece año tras año en lo que a deportes de playa se refiere”. El directivo ha avanzado que se está trabajando para que sea considerado olímpico. “En París 2024 será de exhibición con ocho países masculinos y femeninos y esperamos entrar en Los Ángeles 2028”. Del mismo modo, Fernández ha valorado de manera muy positiva “el magnífico retorno económico que genera Arena 1000 en las ciudades donde se celebra”. El diputado de Deportes, José Antonio García, ha felicitado al Ayuntamiento y a la organización por la nueva edición de este gran evento deportivo que, como ha señalado, "sitúa a la provincia y a nuestra capital como uno de los principales referentes deportivos y turísticos a nivel nacional. Este torneo contribuye a ello, además de que supone un gran retorno para la provincia porque no me cabe ninguna duda de que las miles de personas que nos van a visitar este fin de semana volverán en otra ocasión para seguir disfrutando de todo lo que ofrece nuestra tierra para el deporte y el turismo". En palabras del delegado Territorial de Educación y Deporte de la Junta, Juan Antonio Jiménez, “eventos como Arena 1000 nos ayudan a poner en valor que Almería y la provincia tienen el mejor pabellón al aire libre y que, al igual que toda Andalucía hemos aprovechado la declaración de Región Europea del Deporte, que nos ha permitido celebrar multitud de eventos durante el presente año”. Más datos de Arena 1000 Almería recoge el testigo de Arena 1000 celebrado en Nazaré (Portugal), los próximos días 15, 16 y 17 de julio. Este evento pertenece al Circuito Handball Tour, que ya ha celebrado tres citas en Sanxenxo (Pontevedra), en la mencionada Nazaré, así como la Copa de España en Torrox (Málaga) y queda la sede de Almería, del 15 al 17 de julio; Orihuela (Alicante), que acogerá el Campeonato de España de Clubes, del 29 al 31 de julio; y Melilla, de nuevo con la Copa de España, del 12 al 14 de agosto. Sólo seis ciudades de España. Almería acogerá por segundo año este campeonato, que reunirá a unos 2.500 participantes, con 168 equipos que vienen de toda España, desde la base a la élite a ello se suman sus acompañantes y la organización, que mueve 100 personas y con árbitros y delegados, otras 70 personas más. Entre los equipos que participarán en el arenal almeriense se encuentran aquellos que no sólo ocupan los primeros puestos del ‘ranking’ español de balonmano playa, sino también internacional, destacando el almeriense AM TEAM femenino. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

