El PMD enseña los fondos marinos de Cabo de Gata con buceo y barco

martes 04 de mayo de 2021 , 18:48h
El Patronato Municipal de Deportes abre la inscripción para 28 plazas de iniciación y 125 de inmersiones en el Parque Natural



Almería es una provincia en la que se puede disfrutar de un amplio abanico de actividades. Los cursos de buceo y las salidas en barco son una gran oportunidad para conocer el deporte acuático y vivir la experiencia de las profundidades marinas que tiene Almería. Es por esto por lo que el Patronato Municipal de Deportes continúa con la organización de los cursos de iniciación a la disciplina del buceo y salidas en barco. Para ambos casos el PMD ha abierto ya el plazo de inscripción y a lo largo del año ofrecerá un total de 28 plazas para buceo y 125 para las salidas en barco.



El curso de iniciación estará impartido por el Centro de Buceo Isub, en San José, y conducirán a conseguir la titulación de buceador Open Water Diver de PADI. El programa incluye clases teóricas y prácticas en aguas abiertas, así como la asistencia de monitores especializados y todo el material necesario para realizar la actividad. Al finalizar esta formación se obtendrá una licencia anual de buceo.



Se ofrece la posibilidad de realizar este curso en horarios de mañana, tarde o fines de semana, es decir, se dan las mayores facilidades posibles para disfrutar de esta actividad acuática que dará la oportunidad de conocer los fondos marinos de nuestras costas a unos precios públicos asequibles. Una vez superada esta formación, los amantes de la actividad se pueden inscribir en las salidas en barco, que tendrá un día de duración y se desarrollará por el parque natural Cabo de Gata-Níjar. Se exige ser buceadores con la titulación inicial mínima B1E u Open Water PADI, y podrán participar personas con edad a partir de los 14 años. Las inmersiones desde el barco se realizarán siempre con un instructor-guía en un espacio maravilloso como son las aguas del parque natural.



Las inscripciones para ambas actividades se pueden realizar en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes, situadas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (calle Alcalde Santiago Martinez Cabrejas, número 5), con el requisito de que las personas que deseen realizar estas actividades deberán contar con la Tarjeta de Usuario del PMD. Para más información, visitar la web www.almeriaciudad.es/pmd o llamando al teléfono 950 332 100. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

