El mar llega al Hospital de Día Oncológico del Materno Infantil Torrecárdenas

martes 04 de mayo de 2021 , 18:44h

El director gerente, Manuel Vida; el presidente de la Fundación Juan Peregrín y la presidenta de Argar han visitado las instalaciones recientemente decoradas





El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, el subdirector gerente, Felipe Cañadas, el CEO de Calconut y presidente de la Fundación Juan Peregrín Mula, Juan Luís Peregrín, y la presidenta de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería Argar, Rosa Onieva, han visitado el Hospital de Día Oncológico en el Materno Infantil y han podido comprobar la nueva imagen de estas instalaciones que se han decorado con motivos marinos gracias a la solidaridad de la Fundación y la colaboración de Argar.



Manuel Vida ha expresado su “más profunda gratitud por esta colaboración que redunda en una mejora para los más pequeños y sus familias que deben venir al materno Infantil para seguir con sus tratamientos”.



En la presentación, desde la Fundación Juan Peregrín Mula ha manifestado “el más alto grado de agradecimiento a la gerencia de este hospital por las facilidades que en todo momento nos ha dado para ejecutar esta acción solidaria. La idea y el concepto fueron unánimes entre todos los que hemos participado en este proyecto, que ya es una realidad: generar un ambiente lo más agradable y distendido posible para que estos pequeños guerreros y sus familiares, durante sus tratamientos de día, estén lo más confortablemente posible. Esa era la intención de todos los implicados en este proyecto y esperamos humildemente haberla conseguido”.



“Para nuestra fundación –ha añadido Peregrín– es un honor acometer acciones con la asociación Argar, son todo un ejemplo a seguir. Ya tenemos experiencia con ellos en la realización de varios proyectos conjuntos, y estamos totalmente convencidos de que este no será el último. Por su parte, Rosa Onieva también ha trasmitido su agradecimiento a la Fundación “en foto es bonito, pero en directo es espectacular, ha superado todas nuestras expectativas. Es precioso y emocionante ver un lugar, que es un hospital, lleno de fantasía”.



Con esta acción, que se engloba en la campaña #millasdesolidaridad de la Fundación y se desarrolla en colaboración con la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería, Calconut y la Fundación Juan Peregrín “quieren aportar su granito de arena y contribuir a que los niños que se encuentran luchando contra esta enfermedad, en una etapa tan importante para la vida de una persona como es la infancia, sobrelleven mejor su estancia en el hospital”, ha señalado Juan Luís Peregrín. En una de las paredes decoradas se ha incluido este mensaje, que resume el propósito de la colaboración en el que se puede leer “Hubo un día en que la asociación de niños con cáncer ARGAR quiso crear un mundo en el que habitaban pequeños campeones. Calconut quiso acercarles el mar, y MABA llenó de vida acuática estas paredes”. Constituida en 2017, la Fundación Juan Peregrín Mula –bautizada así en honor a la primera generación de la familia que dio origen a la compañía– es una asociación benéfica sin ánimo de lucro que tiene como objetivo llevar a cabo acciones en las áreas de educación y formación, desarrollo personal, asistencia social, salud (lucha contra enfermedades y fomento de hábitos de vida saludables) y medio ambiente.





Los orígenes de esta colaboración

Calconut ha destinado íntegramente a este proyecto la recaudación obtenida durante el mes de febrero por las ventas de la línea KIDS de su marca nut&me (los productos chips de manzana y chips de manzana sabor plátano, a la venta en su nuevo e-commerce). Calconut, además, ha realizado una donación de libros y cuentos de temática marina –y dirigidos a niños de todas las edades, hasta 14 años– para esta zona del hospital.



En otoño de 2020, Calconut recibió una llamada de Rosa Onieva, presidenta de Argar, para presentar el proyecto. Tras conocerlo, Juan Luis Peregrín Díaz, CEO de Calconut y presidente de la Fundación Juan Peregrín, “no lo dudó un momento y decidió embarcar a la compañía en esta bonita acción”, ha señalado Rosa Onieva. Para el presidente de la Fundación “tanto para Calconut como para la Fundación Juan Peregrín, esta es una gran oportunidad con la que esperamos hacer más agradable y llevadera la estancia en el hospital a los niños que se enfrentan a la enfermedad del cáncer. Ayudar a los más pequeños nos hace sentir especialmente satisfechos y orgullosos de llevar a cabo este tipo de iniciativas”.



Calconut ha querido agradecer a la agencia de branding y diseño Estudio Maba (Murcia) su colaboración desinteresada en el proyecto para transformar el espacio y crear un ambiente mágico con el que devolver la ilusión a los niños en momentos difíciles para ellos y sus familias, así como a los instaladores y vinilistas de Rotulaciones Meseguer que han aportado la mano de obra.





Colaboración del Hospital Universitario Torrecárdenas con Argar

Hay que recordar que el hospital almeriense mantiene desde hace años un acuerdo de colaboración con Argar que fue renovado el pasado mes de diciembre de 2020. Este acuerdo de colaboración tiene como uno de sus principales objetivos el fomento de programas y actividades que permitan apoyar en la atención a los niños diagnosticados con cáncer y ayudar a su núcleo familiar durante las diferentes etapas de la enfermedad, no solo cuando permanezcan ingresados en el Hospital, así como mejorar la estancia de los menores durante su ingreso hospitalario, entendiendo que la consecución de un entorno acogedor facilita esta tarea.



Manuel Vida ha recordado que “seguimos haciendo equipo con Argar, entendemos que es un pilar necesario ahondar en determinados proyectos como es el caso del ‘Plan de Humanización’ que hemos puesto en marcha en el Hospital Universitario Torrecárdenas y que también busca seguir mejorando en la atención a nuestros pacientes, que en este caso son menores, así como para sus familias”. Con este acuerdo se seguirá trabajando en la detección de situaciones y necesidades con objeto de prestar una ayuda externa a la familia ante problemáticas no cubiertas de forma integral. Se identificarán aquellas situaciones y necesidades que requieran la intervención del personal especializado de la Asociación, sirviendo de apoyo a los afectados, tanto durante el tiempo de la hospitalización como fuera de ella, realizando intervenciones individualizadas para la resolución de problemáticas, promoviendo y facilitando los recursos y ayudas existentes y que aquellos necesitan. En esta línea el trabajo se desarrollan, entre otros, una serie de programas y actividades que comprenden los trabajos de cuidados clínicos, el ‘Programa de atención socio-asistencial’, el ‘Programa de atención psico-oncológica’, el ‘Programa de atención neuropsicológica’, el ‘Programa para la adecuación de espacios’ y el ‘Programa de voluntariado’.



Por su parte, la presidenta de Argar Rosa Onieva ha recordado que “desde la asociación trabajamos todos los días del año y con toda la provincia. Por es muy importante este acuerdo por la colaboración y confianza que nos transmiten desde el Hospital Universitario Torrecárdenas”. Onieva ha explicado igualmente que “trabajamos intensamente en poder ofrecer beneficios a los niños con lo que trabajamos desde que se les diagnostica la enfermedad y abordamos todo lo que surja a su alrededor. Por eso, entendemos que los planes de humanización son muy importantes, de hecho ahora colaboramos con el acondicionamiento y decoración del aula escolar, de las habitaciones o de la zona destinada a los adolescentes. Desde la asociación trabajamos en todas las áreas en un plano psicológico, social, lúdico... en todo lo que lo menores y sus familias necesiten”.