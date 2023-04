Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El PMD incorpora la nueva ruta de ‘El Cable Inglés, Cable Francés y Muelle del Levante’ sábado 22 de abril de 2023 , 08:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata del vigésimo cuarto sendero del programa ‘Rutas y Senderos del Municipio de Almería’, con un recorrido circular que traza 5,1 kilómetros, y supervisado por el Grupo Cóndor El Patronato Municipal de Deportes continúa ampliando el proyecto de ‘Red de Rutas y Senderos del Municipio de Almería’, una guía que nació en 2014 y que cuenta con la información básica para que se realicen unos recorridos actualizados, así como a disposición de los almerienses. Con la premisa de que la ciudadanía conozca los parajes naturales, el senderismo es una práctica deportiva que sigue en aumento y, esta vez, el PMD le ha incorporado un valor que une el deporte con el patrimonio cultural e histórico de Almería. La última ruta que se ha incorporado a este proyecto es la número 24, donde los almerienses podrán conocer ‘El Cable Inglés – Cable Francés y Muelle del Levante’, de tal manera que es un plan perfecto pasear por el recién inaugurado Cable Inglés y luego continuar con esta ruta de senderismo. Bajo la supervisión y realización de la EDM Grupo Montañismo Cóndor, se ha realizado un trayecto circular con 5,1 kilómetros para conocer estos espacios en pleno centro de Almería. Todo un descubrimiento para el que no ha tenido la oportunidad de adentrarse en la historia que ellos reúnen. La ruta dará conocer los tres elementos patrimoniales de la ciudad: El Cable Inglés, El Cable Francés y el Muelle de Levante del Puerto de Almería. Para ello el itinerario se ha dividido en tres tramos: el primero, el primer tramo con salida al Cable Inglés: que comenzará en la Plaza de Las Almadrabillas (junto a EGO), Paseo Marítimo Carmen de Burgos, El Cable Francés, C/ La Marina, Avda Sierra Alhamilla, Parque de La Estación, Antiguo Vagón Cisterna, y El Cable Inglés. El segundo tramo, será la salida del Cable Inglés, Plaza de Las Almadrabillas (junto a EGO), Monumento a las Víctimas almerienses de Mauthausen, la Ballena de Las Almadrabillas, Locomotora del Puerto, Muelle de Levante (Inicio), y Mirador del Muelle de Levante. Y, por último, el tramo del punto 14 al 16, donde finaliza con su salida en el Mirador del Muelle de Levante, Locomotora del Puerto, Vías del Tren, y llegada al Parque las Almadrabillas (Junto a EGO) donde se encuentra la escultura Ondulación. Los almerienses pueden incorporar más información accediendo a la página del PMD, www.almeriaciudad.es/pmd/rutas-y-senderos/ donde se puede ver el número y la denominación del sendero. En su interior se encuentran aspectos como el recorrido, la ficha técnica, mapas, fotografías que ilustran los parajes, folleto en formato PDF para la información y, además, un documento GPX para GPS y documentos KMZ para Google Earth. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.