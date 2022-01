Deportes El PMD inicia el programa de senderismo en 2022 en el Barranco de los Cazadores jueves 13 de enero de 2022 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se desarrollará el 30 de enero, con un recorrido de 12,4 kilómetros, un desnivel de 584 metros, es circular y de dificultad media Después de los kilos que se ‘ganan’ en las copiosas comidas de Navidad, no hay nada mejor que salir al monte a pasear. El Patronato Municipal de Deportes quiere facilitar estas caminatas con el programa de senderismo en la naturaleza, que comenzará la temporada en 2022 con una ruta desde Alhama hasta el Barranco de los Cazadores. El próximo lunes día 17 se abre en la web www.almeriaciudad.es/pmd el plazo de inscripción para esta ruta que se celebrará el domingo 30 de enero. La salida será desde el Auditorio Maestro Padilla, a las 9.00 horas, desplazándose en autobús hasta la entrada de Alhama, donde comenzará el recorrido. La ruta es de 12,4 kilómetros, un desnivel positivo de 584 metros, circular y de dificultad media. Se trata de una ruta perfecta para disfrutar de una mañana de paseo por la naturaleza. A la entrada de Alhama se encuentra el cartel informativo del sendero, que está bien señalizado en todo su recorrido. Tras un comienzo en el que ganaremos altura moviéndonos entre pinares y siempre a la vista de Alhama llegaremos al Barranco de los Cazadores. Tras cruzar una rambla nos adentramos en la penumbra del bosque de pinos, franqueados por enormes riscos casi verticales. Fácilmente encontraremos setas y hongos en las umbrías, además de poder cruzarnos con animales como perdices o jabalíes. Al poco llegaremos a un abrevadero, sitio ideal para hacer un descanso. El grupo continuará por un camino de tierra que los llevará hasta la carretera Roquetas-Alicún donde girarán a la derecha para coger la senda de Gatuna. En ella se vuelve a entrar en zona de pinares y unas vistas permanentes de Alhama desde las alturas. Tras un tranquilo paseo se retorna por el mismo camino. El programa de senderismo en la naturaleza del PMD organiza rutas todos los meses del año, con el fin de promocionar la actividad física en el medio natural. Además, el Patronato ha actualizado la Red de Senderos por Almería, de la mano del club de montañismo Cóndor, con una completa información que se puede consultar en la web. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

