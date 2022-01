Fernández-Pachecho pide a Espadas que no “manosee” la sanidad andaluza

El portavoz del Partido Popular de Andalucía, Ramón Fernández-Pachecho, ha denunciado hoy la “estrategia de utilización partidista de la sanidad pública andaluza” por parte del PSOE-A, y ha exigido a su secretario general, Espadas Cejas, que “en lugar de manosear la sanidad andaluza sea útil y le reclame a Pedro Sánchez los fondos Covid de 2022 para Andalucía”.

En una rueda de prensa, el portavoz del partido ha afirmado que las críticas del PSOE sobre los profesionales sanitarios “son un mantra falso” con el que Espadas Cejas “sólo pretende conseguir un espacio y un liderazgo en la política andaluza que no se ha ganado trabajando”.

Así, defendió el refuerzo en la inversión en sanidad pública y en sus profesionales por parte del gobierno de Juanma Moreno, y explicó que “la sanidad pública de Andalucía cuenta a día de hoy con 125.218 profesionales sanitarios, la cifra más alta de la historia, frente a los 95.000 que había en enero de 2019”.

“El nuevo gobierno de Andalucía ha incrementado la plantilla de la sanidad pública en 30.000 personas desde su llegada en 2019, lo que equivale a un 30 por ciento más”, dijo, y aclaró que “a día de hoy, la sanidad pública de Andalucía tiene 3.500 profesionales sanitarios más que el 31 de octubre de 2021, fecha en la que expiraron 8.000 contratos”.

Así, relató que “por tanto, desde el 1 de noviembre a hoy la sanidad pública ha incorporado a 11.500 nuevos profesionales, principalmente para reforzar la atención primaria y hospitalaria durante el invierno, así como para cubrir bajas, vacaciones y permisos”.

“¿Quiere esto decir que hemos recuperado a los 8.000 profesionales que no renovaron? Es que hemos contratado a 11.500 profesionales, más de los que no renovaron”, prosiguió Fernández Pachecho, quien apuntó también que “de los 8.000 cuyos contratos vencieron están dados de alta en el SAS, a día de hoy, el 75 por ciento; y el 91,16% de los 20.000 profesionales, contratados para el COVID, están dados de alta a día de hoy en el SAS”

El portavoz del PP de Andalucía recordó el colapso en la sanidad pública andaluza durante la época de gripe estacional con los gobiernos socialistas, y subrayó que “la sanidad andaluza tiene hoy más inversión y profesionales que nunca”, al tiempo que reprochó a los socialistas que exijan ahora un pacto para aumentar la inversión “cuando vetaron con Vox un incremento de 1.100 millones para sanidad de los que 600 millones iban destinados a contrataciones y nóminas”.

Además, hizo hincapié en que “el gobierno andaluz, está haciendo frente a la sexta ola a pulmón, sin ningún tipo de ayuda de Sánchez y su gobierno”, punto en el que reclamó a Sánchez “un sistema de financiación adaptado a la realidad de Andalucía para poder prestar de la mejor manera posible los servicios públicos”.

Igualmente, en materia de financiación, denunció el “alarmante reparto unilateral y arbitrario” que está haciendo Sánchez con los fondos de recuperación de la Unión Europea. Dijo que el presidente del Gobierno de España “no conoce la cogobernanza, la transparencia ni la objetividad”, y que “su único criterio es el color político de la administración y el clientelismo”.

En este sentido, recordó que Sánchez rechazó la propuesta del PP para crear una Autoridad Independiente que “velara por la transparencia y credibilidad en el reparto de estos fondos”.