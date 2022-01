Capital Interalmería TV crea el programa infantil ‘Sakaladula’, que se estrenará el 17 de enero jueves 13 de enero de 2022 , 19:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consejero delegado, Diego Cruz, afirma que “queremos recuperar el espíritu de los clásicos espacios televisivos con títeres para niños” ‘Sakaladula’ es el divertido nombre del nuevo programa infantil que estrenará Interalmería TV el próximo 17 de enero. Una producción netamente almeriense, y que protagonizan principalmente títeres, junto a actores, que se desarrollará a lo largo de doce capítulos. El concejal de Cultura y consejero delegado de Interalmeria TV, Diego Cruz, afirma que “queremos recuperar el espíritu de los clásicos programas infantiles, con títeres y actores, al estilo de los Muppets, Lunnis y Fraggles, cuando los niños y niñas llegaban del colegio y se sentaban frente a la televisión para disfrutar de las aventuras de estos personajes de trapo mientras merendaban”. El programa tiene como hilo conductor al presentador del informativo, Indalecio Amador, ‘El mejor presentador’, que con un estilo muy personal y lleno de humor, da paso a las distintas secciones del programa: reportajes, información infantil, aventuras, reportajes y cuentíteres. ‘Sakaladula’ va dirigido a una audiencia infantil, principalmente con edades comprendidas de entre los 3 y 8 años, con un componente didáctico, pues cada capítulo se dedica a concienciar sobre un tema: respeto al medio ambiente, alimentación saludable, resolución pacífica de conflictos, coeducación, diversidad, consumo responsable, promoción de la lectura, etc. A su vez, los reportajes están presentados por la ‘conocida’ reportera Teodora y mostrará a los más pequeños diferentes espacios culturales y sociales de la ciudad, como la Biblioteca Central José María Artero, el Vivero Municipal, la Alcazaba, el Parque de las Familias o la Casa del Cine. A su vez, para los cuentos se ha contado como público con los alumnos de colegios de la ciudad. ‘Sakaladula’ es una idea original de Escenalia y Pisadas en la Luna/Contraportada para Interalmeria TV. Dirigido por Antonio Fernández y Antonio Verdegay, ha contado con la participación de Loreto Suárez, como actriz y en la creación de los títeres, y Emilia Álvarez en la producción. La realización ha sido desarrollada por el equipo técnico de Interalmería. El rodaje del programa se ha realizado en los estudios de Interalmería y los exteriores en diferentes espacios de la ciudad. La directora de Interalmería TV, Trinidad Gaitán, afirma que “queríamos realizar una producción propia para crear en nuestra programación un espacio para los niños y niñas. El proyecto es muy ambicioso para una televisión municipal, pues está realizado con títeres, y estoy convencida que resultará muy divertido y gustará a los más pequeños de la casa”. Cada capítulo se estrenará los lunes, a las 17.00 horas, y se emitirá también en diferentes horarios a lo largo de la semana: miércoles, a las 15.00 horas; sábados, a las 9 y 16.30; y domingos, a las 10.30 y 18.30 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.