Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Martín visita las obras del PFEA en el colegio de Alcolea lunes 31 de octubre de 2022 , 18:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A través de este programa estatal, el Gobierno de España destinará este año 10,3 millones de euros para sufragar el coste de los jornales de los trabajadores que serán contratados en las obras El subdelegado del Gobierno, José María Martín Fernández, ha visitado hoy en Alcolea las obras que se han ejecutado en el colegio del municipio en el marco de Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), un programa que Martín ha calificado de “vital” para el empleo rural, la modernización y la mejora continua de los servicios que los consistorios prestan a los vecinos. Martín ha realizado la visita acompañado por el alcalde alcoleano, Antonio Ocaña. El subdelegado ha destacado también la lucha contra la despoblación y ha señalado que el compromiso del Gobierno de España con este programa es “total” porque “sirve para corregir los desequilibrios entre territorios a través de la inversión propiciando una mayor igualdad de oportunidades entre almerienses”, ha dicho. “Mejorar las instalaciones educativas es una inversión de futuro para las niñas y niños de Alcolea, que se merecen poder estudiar en las mejores condiciones”, ha destacado. En los trabajos ejecutados en el centro educativo se han invertido este año 26.000 euros en labores de pintura e instalación de zócalos en las aulas y los pasillos para facilitar su limpieza. Para este ejercicio, está previsto hacer obras en el patio para poner un alcantarillado y nivelar el suelo para evitar que se embalse agua. Inversión en el PFEA Este año, el Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha destinado 10,3 millones de euros para sufragar el coste de los jornales de los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, que serán contratados en las obras. En concreto, SEPE aportará a la financiación del programa en Almería 10.353.770,33 €, un 4,4 %, más que el año pasado. Esta cantidad permitirá la ejecución de en torno a 240 proyectos de obras en los pueblos de Almería -entre ellos las que se realizarán en Alcolea-, que se estima generarán la contratación de 5.000 trabajadores y alrededor de 130.000 jornales. Al igual que en este municipio, el PFEA tiene previsto intervenir este año en 20 colegios de toda la provincia, en los que se harán obras valoradas por encima del medio millón de euros, un 44,17% más que el año pasado. Las actuaciones en colegios incluyen la renovación de espacios, especialmente aseos y comedor, así como patios y zonas infantiles de recreo y deportivas deterioradas. También se actuará en revestimientos de pasillos y zonas comunes, pintura interior y exterior de edificios, refuerzo y saneado de muretes deteriorados, cambio de ventanas en mal estado y actuaciones de accesibilidad. Inversiones 2018-2023 El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA) constituye un instrumento fundamental para la creación y consolidación de puestos de trabajo en los municipios almerienses con menor población, fundamentalmente del interior, y con una situación más agravada de desempleo y falta de oportunidades. Teniendo en cuenta las cantidades ya aprobadas para este ejercicio, desde 2018 el Gobierno de España ha financiado los jornales de los trabajadores del PFEA por valor de 47 millones de euros, habiéndose incrementado el presupuesto anual un 18%. En este periodo (2018-2023) se habrán ejecutado en los pueblos almerienses, una vez concluidas las obras que ahora se presentan, un total de 1.120 obras para la mejora de los servicios, infraestructuras, medio ambiente y calidad de vida de los vecinos. Estos proyectos habrán generado la formalización de unos 25.000 contratos aproximadamente y en torno a 600.000 jornales. En total, contando las aportaciones de otras administraciones, este programa estatal ha permitido desde 2018 la canalización hacía los pueblos almerienses de un total de algo por encima de los 68 millones de euros en proyectos de obras y servicios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Diputación difundirá el patrimonio cultural y turístico de la Ermita de Alcolea Alcolea inaugura su Ermita de San Sebastián y San Ildefonso como ‘Espacio Histórico y Patrimonial’

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.