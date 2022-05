Deportes El PMD organiza una ruta de senderismo a Los Cahorros de Monachil lunes 30 de mayo de 2022 , 17:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Patronato de Deportes abre la inscripción para esta actividad en la naturaleza, de 9,4 kilómetros y dificultad baja Caminar por la naturaleza es una de las actividades más saludables que existen y por eso el Patronato Municipal de Deportes organiza el programa de senderismo, que tiene su próxima ruta el 5 de junio. Ese día el grupo marchará a Los Cahorros de Monachil (Granada), un recorrido de 9,4 kilómetros, circular, con un desnivel de +285 metros y dificultad baja. Los senderistas saldrán a las 9 de la mañana, desde la puerta del Auditorio Maestro Padilla, y una vez se llegue al destino, se espera realizar la ruta en aproximadamente 3,50 horas. Las inscripciones están abiertas y se deben realizar en la web del PMD www.almeriaciudad.es/pmd Se trata de una ruta circular que discurre por el desfiladero de los Cahorros del río Monachil en Granada. Un paraje de caprichosas esculturas naturales, creadas por las crecidas de la cuenca fluvial, que han excavado cuevas, bóvedas, paredes y formaciones rocosas a lo largo del tiempo. En el camino se combinan las montañas con el río y sus cascadas. A esto se suma otro atractivo de la ruta que son los puentes colgantes que hay que ir atravesando durante el recorrido. Una experiencia única para disfrutar del deporte y el entorno natural. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

