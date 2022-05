Almería Reivindicar un 33% de discapacidad, objetivo en el Día de la Esclerosis Múltiple lunes 30 de mayo de 2022 , 18:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Paola Laynez y María del Mar García Lorca acompañan a la presidenta de la asociación almeriense, Isabel Martínez, que se despide del cargo en un acto “lleno de agradecimiento” en el Parque Nicolás Salmerón La celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, celebrado este lunes, pretende “dar a conocer la llamada ‘enfermedad de las mil caras’ y reivindicar más investigación y el reconocimiento de un 33% de discapacidad al ser diagnosticado”. Así lo han manifestado los miembros de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) en el acto organizado en el Parque Nicolás Salmerón en el que se ha dado lectura a un manifiesto reivindicativo. La presidenta de AEMA, Isabel Martínez, ha aprovechado el acto para dar el relevo en el cargo a Fran Villadóniga, que estará a los mandos de una asociación que, sólo en Almería cuenta con más de 200 socios, aunque da servicio a todos los diagnosticados por esta enfermedad neurológica y, a día de hoy, sin cura. Los concejalas del Equipo de Gobierno, Paola Laynez y María del Mar García Lorca, han acompañado a la asociación en una jornada que acostumbra a ser reivindicativa y busca dar a conocer una enfermedad que afecta a más de 50.000 personas en España, ha dicho Martínez, que ha contado en su despedida como presidenta de AEMA, con la presencia del delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, la diputada provincial, Ángeles Martínez, el presidente de FAAM, Valentín Sola, concejales de otros grupos con representación municipal, la presidenta de la asociación AFIAL, Pilar Quesada, sanitarios del Hospital Universitario Torrecárdenas y de la Subdelegación del Gobierno en Almería. Mejoras sanitarias Entre todos han arropado a pacientes de la Unidad de Neurología que han reconocido cómo Salud ofrece cada vez más recursos (un neurólogo especializado en esclerosis, una enfermera dedicada a esos pacientes y un teléfono de atención 24 horas, además de un impulso a la investigación). No obstante, tanto desde AEMA como desde la propia delegación territorial de Salud han manifestado su interés por “seguir avanzando”. “No podemos quedarnos aquí”, ha dicho Belmonte, que ha apoyado “todas las reivindicaciones” de AEMA que son las que “hacen avanzar y mejorar la atención sanitaria”. En la misma línea de apoyo a sus reivindicaciones se ha mostrado la concejala delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que ha aprovechado el acto para solicitar un “aplauso para Isabel Martínez por todo su esfuerzo y tesón al frente de AEMA en los últimos años”. Palabras de reconocimiento que ha tenido también el presidente de FAAM y la diputada provincial. Ángeles Martínez ha puesto en valor las subvenciones que desde Diputación Provincial se dan a asociaciones como AEMA para que lleguen con recursos a los enfermos de toda la provincia. El manifiesto reivindicativo ha exigido, además del reconocimiento del 33% de discapacidad para quienes son diagnosticados con esclerosis múltiple, el acceso a los nuevos fármacos para todos, independientemente de su edad, dado que son medicamentos que “si bien no cura, si ofrecen una mejoría que permite cierta calidad de vida para pode seguir trabajando, estudiando y haciendo una vida lo más completa posible”, ha insistido Isabel Martínez, que ha apuntado cómo dar a conocer qué es la esclerosis permite a la sociedad almeriense ser más empático con quienes la padecen porque “detrás de una sonrisa y una imagen que trata de ser siempre positiva, puede haber mucho dolor, cansancio, balbuceo y lagunas mentales”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

