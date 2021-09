Deportes El PMD prepara los 37º Juegos Deportivos Municipales con el reto de las disciplinas colectivas viernes 03 de septiembre de 2021 , 21:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante el mes de noviembre estará abierto el plazo de inscripción, tras dos años donde sólo se han celebrado torneos individuales



A la tercera va la vencida. Es lo que piensan en el Patronato Municipal de Deportes de Almería, donde se trabaja con ilusión para que los datos de la pandemia y el porcentaje de vacunados contra el Covid permita celebrar en toda su extensión los 37º Juegos Deportivos Municipales. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, explica que “como consecuencia de la pandemia, las dos últimas temporadas sólo se han podido celebrar algunas disciplinas individuales, por lo que el reto este año son los deportes colectivos”.



Desde el PMD se está informando a los clubes, escuelas deportivas municipales y delegaciones de federaciones sobre el inicio de la nueva edición, cuyo plazo de inscripción para los deportes colectivos estará abierto a lo largo de todo el mes de noviembre en la web www.almeriaciudad.es/pmd, con la intención de comenzar la competición en enero de 2022.



Respecto a los deportes individuales, algunas de cuyas disciplinas sí han celebrado las competiciones en estos dos cursos. En este caso los plazos varían en cada deporte y los interesados deberán contactar con las delegaciones de las federaciones andaluzas o el propio PMD.



En anteriores años, un total de 25 disciplinas y más de 8.000 personas participaron en la más importante competición del deporte base en la provincia de Almería. Baloncesto, Voleibol, Balonmano y Fútbol-Sala son los deportes colectivos que aglutinan el mayor número de participantes, y en prepandemia los datos señalaban que entre los cuatro movilizaban a más de 4500 escolares, repartidos entre 2.000 jugadores en baloncesto, 1.200 en voleibol, 800 en balonmano y 700 en fútbol sala.



Existe expectación y ganas de celebrar los Juegos Deportivos Municipales, cuya organización será un reto para el PMD para poder compatibilizar su práctica con la seguridad sanitarias, y siempre siguiendo la normativa Covid de cada momento. Para tal fin contará con la colaboración de las delegaciones provincias de las federaciones andaluzas y la labor de las escuelas deportivas municipales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

