Deportes Ampliar El PMD reconocerá a los mejores del deporte escolar en la XII Gala de los JDM miércoles 08 de junio de 2022 , 18:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Almería asistirá a la #GalaJDM22, en la que se entregarán ocho premios, entre ellos a la trayectoria para José Antonio Cruz Almansa El deporte base de Almería vivirá su fiesta anual mañana, jueves, 9 de junio, con la celebración de la XII Gala de los Juegos Deportivos Municipales y del Deporte Escolar, a partir de las 20:30 horas en el Auditorio Maestro Padilla. Tras dos años sin poder celebrarse por culpa de la pandemia, el glamour de los Vips, la emoción de los ocho premios y el ambiente de la música en directo garantizan una espectacular #GalaJDM22. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, asistirá a la gala en la que se entregarán seis premios: mejor árbitro, club, entrenador, premio Cajamar al mejor centro de enseñanza, mejor deportista femenino y mejor deportista masculino. Además, habrá Reconocimiento Especial a seis personas vinculadas al deporte que han fallecido en estos dos años: Pascual Sánchez, baloncesto, Juan José Tonda, boxeo, Rafael Torres, fútbol-sala, Antonio Gómez, pesca, Luis León, tenis, y Cristóbal Moya, rugby. Y el momento más especial será el premio a la Trayectoria Deportiva, que en esta edición se entregará a José Antonio Cruz Almansa, una leyenda de la pelota, que es presidente de honor de la Federación Andaluza de Pelota. La emoción está servida porque nadie sabe quién ganará y se sabrá en el momento. El hashtag #GalaJDM22 permitirá compartir la gala en las redes sociales. La Gala será emitida en directo por Interalmería TV y será presentada por los periodistas Rafa López y Mónica Aldehuela, y los premios serán entregados por VIPS del deporte almeriense: Isidro Leyva, campeón de España de Pértiga en 2020 y 2021; Sebastián Fernández: Árbitro de la Liga Asobal de balonmano; Hernán Quireli, entrenador de URA Rugby; Joaquín Reyes, jugador de Ecoculture Costa de Almería de baloncesto; Lucía Méndez, Jugadora de ISE Costa de Almería de baloncesto; Sara Hernández, jugadora del equipo AM TEAM y considerada la mejor jugadora española de balonmano playa, Belén Peña, jugadora de Mercapinturas, que ha ascendido a Primera Nacional de Bádminton; Lola García Pérez, entrenadora de la AD La Salle de Gimnasia Artística; Andrés Portero, jugador almeriense de Unicaja Costa de Almería, campeón de la Superliga de voleibol; Rosana Vita; nadadora que ha participado con la selección española en el Europeo y Mundial FEDDI; Alejandro Plaza, nadador ganador de diferentes medallas en campeonatos de España Feddi; y Adrián Gómez, judoca del club Alianza Ksv y cinturón negro primer dan de judo. La música en directo correrá a cargo de ‘Rocking Girls’, banda integrada únicamente por mujeres y que está de gira por España, haciendo escala en Almería. Las invitaciones se han agotado ya, lo que augura una Gala de los Juegos Deportivos Municipales y el Deporte Escolar espectacular. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

