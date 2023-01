Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El PMD recorrerá la Bajada del Río Andarax de Tabernas a Almería lunes 30 de enero de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta ruta cuenta con las inscripciones abiertas y se trazarán 23 kilómetros, en un tiempo estimado de siete horas aproximadamente El principal objetivo del Patronato Municipal de Deportes es promover la práctica deportiva y, por ello, a través del Programa de Senderismo 2023 continúan ofreciendo a la sociedad almeriense diferentes alternativas para disfrutar de una jornada en la naturaleza, así como realizando actividad física. Para el domingo, 5 de febrero, se realizará la ruta de senderismo por Bajada del Río Andarax de Tabernas hasta Almería. Un recorrido que cuenta con las inscripciones abiertas y, los participantes, trazarán 23 kilómetros de forma lineal. El recorrido tendrá una dificultad media-alta ya que requiere preparación física por la distancia que se recorrerá. El tiempo estimado de la ruta será de siete horas, aproximadamente, y la salida se hará a las 9:00 horas desde el Auditorio Maestro Padilla. En el precio se incluye el precio del transporte y monitores-guía. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha animado a participar en esta ruta que “será una oportunidad única para conocer los encantos que Almería ofrece, mientras se practica deporte, desde el PMD se ha elaborado un atractivo programa para que los almerienses puedan conocer la naturaleza mediante el senderismo”. Los interesados que quieran inscribirse deberán acceder a la aplicación del PMD Almería, disponible tanto para iOs como Android. En caso de querer hacerlo de forma presencial, los usuarios pueden asistir a las oficinas ubicadas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos en horario de 9.00 a 13.00 horas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.