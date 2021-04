Capital El PMD sacará a concesión la hostelería y gimnasios de los complejos deportivos domingo 18 de abril de 2021 , 10:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes tratará en su próxima reunión la aprobación de las bases de estos servicios



El Patronato Municipal de Deportes sacará a concesión la hostelería y los gimnasios de los complejos deportivos municipales. En esta línea, la Junta Rectora del PMD del Ayuntamiento de Almería tratará, en su próxima reunión, la aprobación del pliego de condiciones y las bases que regirán el concurso para la concesión de los bares y los gimnasios de los CDM.



En concreto, la concesión se hará para los gimnasios de los complejos deportivos Constantino Cortés de Los Molinos, La Cañada, y Los Ángeles. Respecto a la concesión de la hostelería, el PMD sacará a concesión de los bares del Palacio de los Juegos Mediterráneos, el complejo deportivo municipal Constantino Cortés, complejo deportivo municipal Los Pinos de El Alquián, el complejo deportivo municipal Los Ángeles, el complejo deportivo de La Cañada y complejo deportivo municipal Rafael Andújar.



Una vez aprobado por la Junta Rectora del PMD, se publicarán en la web del Patronato las bases y fechas para que las personas u empresas interesadas puedan presentarse. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, apela a “la seguridad en estos tiempos de pandemia. Habrá que cumplir una serie de garantías para que se pueda compatibilizar su buen uso con una gestión rentable para quienes sean adjudicatarias”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

