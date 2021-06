Deportes El PMD senderismo por los Canales de Padules para el 27 de junio jueves 17 de junio de 2021 , 18:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se trata de una senda circular, de 8,42 kms, de dificultad baja y que se desarrollará a lo largo de tres horas aproximadamente



El Patronato Municipal de Deportes sigue con el Programa de Actividades en la Naturaleza, con una nueva propuesta para el domingo 27 de junio. Se trata de una caminata a los Canales de Padules, que tan populares se hicieron tras mostrarlos en un vídeo David Bisbal y que reúnen una belleza natural.



Se trata de una senda de 8,42 kms, desnivel + de 391 metros, con un recorrido circular, dificultad baja y 3 horas aproximadamente de duración. Los puntos de interés de esta ruta son Padules, Barranco del Bosque y Las Canales. La inscripción se gestiona a través de la web www.almeriaciudad.es/pmd



El interés por el senderismo en Almería es muy elevado, dado que la ciudad y provincia reúnen unas condiciones excepcionales para este deporte. Espacios abiertos, buen clima y afición.



Por eso, desde el Patronato Municipal de Deportes se elabora un programa anual con diferentes actividades de senderismo para el público en general, para acudir en familia y para mayores. Y julio y agosto se cambian por rutas nocturnas, con el fin de evitar el calor. Una experiencia plena en la naturaleza.

