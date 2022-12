Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El Poli Ejido es premiado en la XIX Gala de Radio Poniente jueves 01 de diciembre de 2022 , 13:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Reconocimiento de la emisora del Grupo Poniente AM a los éxitos y al histórico ascenso a la máxima categoría del equipo celeste de fútbol sala Tras dos años de ausencia (2020 y 2021) debido a la pandemia, Radio Poniente por fin pudo celebrar la decimonovena edición de su prestigiosa Gala Deportiva, la cual se desarrolló el pasado viernes 25 de noviembre en las instalaciones del Gran Hotel Victoria de El Ejido. Allí se dieron cita diversas personalidades de la comunicación, la política, el mundo empresarial, la sociedad y, cómo no, del deporte, tanto a nivel local como comarcal y provincial, en una amena velada en la que los profesionales de la emisora del Grupo Poniente AM SL se vieron acompañados por decenas de invitados. Todos disfrutaron de manera distendida de un aperitivo de cortesía y de actuaciones musicales, envolviendo al acto principal que consistió en la entrega de una serie de reconocimientos a los clubes, deportistas y entidades que han destacado a lo largo del presente año. Honor compartido Entre ellos se encontró el Poli Ejido Club de Fútbol, representado por el presidente Paco Bayo Cruz, junto a Germán Santiago Baños y Pablo Del Barco Ruiz, capitanes del conjunto celeste que en el curso 2021/22 logró un histórico ascenso a la Primera División Andaluza Cadete (máxima categoría de dicha edad, equivale a la División de Honor Andaluza Cadete de fútbol). Igualmente, cabe resaltar que los cadetes ejidenses se proclamaron por segunda campaña consecutiva subcampeones de Almería en la liga, así como el Poli repitió en la final de la Copa Federación y esta vez conquistó el subcampeonato, del mismo modo que también acabó segundo en la Clasificación del Juego Limpio. Desde el Poli Ejido CF, manifestamos nuestro agradecimiento a Radio Poniente por sendos galardones que Paco Bayo y ambos jugadores recibieron sobre el escenario de manos de Carmen Belén López, diputada de Igualdad y Familia, y Salva García, técnico de la emisora. Además, queremos compartir el premio con toda la entidad y de forma especial con el plantel juvenil celeste de fútbol sala, que en la temporada anterior se alzó triple campeón liguero, copero y del Juego Limpio, aunque por una cuestión burocrática federativa no se le permitió disputar la fase de ascenso. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Así es la Segunda División Andaluza Femenina por la que espera el Poli Ejido

