El Poli Ejido se alza 'supercampeón' al llevarse la Supercopa de Almería (4-1) lunes 13 de septiembre de 2021 , 14:35h Escucha la noticia La final sénior es ganada por los celestes ante la AD Alhama y el título cadete se les escapa a los ejidenses al caer 6-0 frente al Sporting FS Almería Poli Ejido CF: Jean, Sergio Segovia, David Fernández, Carlos y Josito. También jugaron: Castillo, Joselu, Chema, Rubén, Carlitos y Fernando. UD Alhama: M. Fernández, R. A. Fiscutean, C. Gázquez, F. J. Guirado y E. Gázquez. También jugaron: C. Gómez, M. J. Zurita, J. Ortega, C. Vargas e Y. J. Martínez. Árbitros: Núñez Moraga y Ramírez Wizgan (Almería). Amonestaron al ejidense Josito y al alhameño F. J. Guirado. Goles: 1-0, Josito (13'); 2-0, David Fernández (24'); 3-0, Fernando (25'); 3-1, J. Ortega (35'); 4-1, Chema (38'). Incidencias: Final sénior de la Supercopa de Almería de Fútbol Sala, disputada en el Pabellón Municipal de Adra (Almería). Sirviendo de 'pistoletazo de salida' oficial de la campaña 2021/22, las Supercopas de Almería de Fútbol Sala se celebraron después de un año de ausencia el pasado sábado, íntegramente en el Pabellón Municipal de Adra, donde el Poli Ejido Club de Fútbol tuvo doble presencia optando a dos títulos, consiguiendo un campeonato y un subcampeonato. Como plato fuerte del día que cerró una maratoniana jornada de futsal, el conjunto celeste sénior que va a militar en la Tercera División Nacional, actuó en la final bajo su condición de campeón provincial y se enfrentó a la AD Alhama, subcampeón de la Copa Federación, que sustituyó a última hora al campeón copero, el Atlético Minero Bedarense FS, ambos de la Segunda División Andaluza. Así, los pupilos de Darío Gutiérrez llevaron el peso del duelo, si bien se adelantaron a los 13 minutos mediante Josito y al descanso se llegó con esa mínima distancia, firmando David Fernández y Fernando sendas goles seguidos al poco de reanudarse el juego y, aunque los del Medio Andarax anotaron a través de José Ortega a cinco minutos del final, Chema sentenció inmediatamente para los ejidenses. Sobre el envite, el míster del Poli ha manifestado que "comenzó con nuestro equipo teniendo el control, generando ocasiones y muy mentalizados de la importancia de estar concentrados en todo el partido, evitando tener muchas pérdidas y no dando oportunidad de transiciones al equipo de Alhama". Igualmente, ha indicado que la contienda "estuvo bastante controlada, pero la falta de acierto a gol, mantuvo un resultado corto para lo que se estaba viendo. En definitiva, muy contentos con el partido de todo el equipo y esperando con ganas que empiece la liga la semana que viene". Sporting FS Almería: J. Bonachera, C. García, P. Martínez, A. Hernández y A. Cazorla. También jugaron: M. Granados, J. Ortega, A. Lao, D. García, I. Rodríguez, D. Ruiz y D. Cortés. Poli Ejido CF: Adrián Ruiz, Nicolás Villegas, Pablo Del Barco, Francisco Javier Alonso y Germán Santiago. También jugaron: Cristian Céspedes, Marco Antonio Maldonado, Hugo Ruiz, Daniel Moreno, Ayoub El Messaoudi y Simon Mendy. Árbitro: Núñez Moraga (Almería). Amonestó al capitalino C. García. Goles: 1-0, A. Hernández (3'); 2-0, P. Martínez (6'); 3-0, D. Cortés (15'); 4-0, A. Hernández (28'); 5-0, A. Cazorla (38'); 6-0, A. Hernández (48'). Incidencias: Final cadete de la Supercopa de Almería de Fútbol Sala, disputada en el Pabellón Municipal de Adra (Almería). Por otra parte, el Poli Ejido CF de la Segunda División Andaluza Cadete también trató de ser 'supercampeón', cayendo ante el Sporting FS Almería que el curso que viene competirá en la Primera División Andaluza (máxima categoría), palpándose en la cancha esa diferencia desde los primero compases de la final. De este modo, los capitalinos ya iban dos arriba a los seis minutos y alcanzaron el interludio con un claro 4-0 que terminó convirtiéndose en el 6-0 definitivo. Hay que recordar que el plantel del Poniente fue la temporada pasada subcampeón liguero y campeón de Copa, justo al contrario que los sportinguistas, quienes han inclinado a su favor el balance de resultados entre ambos combinados dominadores.

