Deportes Ampliar El Poli Ejido suma 3 puntos y se pone primero en la tabla lunes 29 de enero de 2024 , 08:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde 16 de diciembre de 2023, no jugaba el Poli Ejido CF en su campo de Santa Maria del Aguila. Y volvía con unos números inmejorables: Segundos en la tabla y empatados a puntos con el líder (con un partido menos). Además, equipo menos goleado de la competición con tan solo 8 tantos en contra. El rival, el U.D.C. Pavia, quinto en la tabla, pero empatado a puntos con tercero y cuarto, y con un resultado de empate a uno en la ida. Los celestes tenían ganas de volver para demostrar a su afición que tuvo una buena respuesta en el campo, el buen trabajo que están realizando, y salieron al campo con intensidad, concentración y ganas. La primera parte no podía comenzar mejor y un Mario Oyonarte en racha goleadora, adelantaba a los locales en el minuto 3 de juego. La superioridad de los locales se notaba en cada jugada y pronto llegaría un nuevo tanto, esta vez de Karim a pase de Nano que se estrenaba hoy con la camiseta celeste. El 3-0 llega con un córner que saca Hita, remata Miki, da en el larguero y Nano aprovecha el rechace, consiguiendo su primer tanto con el Poli Ejido. Pero antes del descanso, el Pavía recortaba distancia en el marcador con una falta en el lateral del área y nada puede hacer Angel para pararla y llegando al final del primer tiempo con 3-1 para los locales Las cosas cambiaron en la segunda parte, ya que los visitantes salieron con ganas y generaron varias ocasiones de peligro que consigue amortiguar la férrea defensa ejidense. Hasta que en el minuto 65´ llega el segundo gol de los visitantes que ponen el 3-2 en el marcador. Habría aun una última jugada que destacar a un minuto de final, pero que Angel, portero celeste, salvo de forma espectacular y que consigue que los 3 puntos se queden en casa.

Con estos 3 puntos los de Dani Cara se sitúan primeros en la tabla, tras el empate del Carboneras y con la mente puesta ya en el próximo partido contra el C.D Vicar, consciente de que en esta segunda vuelta todos los partidos serán decisivos para poder mantenerse en los puestos altos de la tabla.

Nota al pie de foto: Los jugadores celestes quisieron mostrar su apoyo y dar ánimos a Fernando Benavides, jugador del equipo Senior de Futbol Sala del Poli Ejido que tuvo una grave lesión en el partido del sábado. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.