Suspenden partido tras la grave lesión de un jugador del Poli Ejido Futbol Sala lunes 29 de enero de 2024 , 08:20h Cuando faltaban 18 minutos para pitar el final del partido, correspondiente a la Jornada 17 de la tercera división de futbol sala, que enfrentan al Poli Ejido CF y el CD Vicar, el pabellón de Santa María del Aguila se encogía con el grito de dolor del número 23 de los locales, Fernando Benavides. Un lance del juego le provocaba una gravísima fractura en el tobillo derecho. El árbitro del encuentro, Dario Zafra, autorizó la entrada de los servicios de emergencias que acudieron para dar asistencia urgente al jugador, primero en la pista, para ser posteriormente trasladarlo al Hospital, tomando la decisión de suspender el partido. En ese momento, el resultado era 2 a 1 favorable para el Poli Ejido CF. Tendremos que esperar a que se ponga una nueva fecha para jugar lo que resta de partido. El jugador era intervenido el domingo por la tarde y con buen pronóstico. De momento todo el ánimo y fuerza para Fernando que esperamos se recupere lo antes posible.

