Deportes El Poli Ejido y el CD Viator ‘desayunan con diamantes’ y luchan por liderato sábado 23 de octubre de 2021 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Separados por dos puntos, celestes y viatoreños están invictos y se miden este domingo a las 11 horas en el Estadio de Santa María del Águila





Al igual que sucediera la semana pasada, el Poli Ejido Club de Fútbol tiene ante sí la oportunidad de seguir pugnando por el liderato de la Primera División Andaluza y, si siete días atrás venció 0-4 a la UD Pavía que hasta entonces mandaba invicta y en solitario, este domingo a las 11 horas ‘repite’ duelo frente a un primer clasificado.



Porque el CD Viator actualmente encabeza la tabla con los mismos 13 puntos que el segundo, mientras que el conjunto celeste se halla cuarto amasando 11 puntos, a uno del tercero, a dos del quinto y a tres del sexto, actuando en el Estadio Municipal de Santa María del Águila ambos combinados que aún se mantienen imbatidos.



Los viatoreños llegan a la sexta jornada después de cosechar su segundo triunfo consecutivo, batiendo 5-0 al CD Vícar Cultural recientemente, estando dirigidos otro curso por Juandi Sánchez y, al margen de la aportación anotadora de Jose Capel, su plantilla destaca por contar con futbolistas que acumulan muchos años en el equipo o que se formaron en las principales canteras almerienses.

Tres victorias enlazadas

Quizás, ello sea la clave del éxito del combinado metropolitano, un bloque sólido y jóvenes talentos, aunque la temporada de los ejidenses también está resultando muy prometedora, firmando un balance de tres victorias (todas seguidas en las tres últimas citas) y dos empates, explicando Jesús Vázquez que “tenemos otro partido reñido en esta liga, en la que ningún rival es fácil ni te regala nada”.



Respecto colocarse entre los grandes de la competición, el entrenador del Poli ha asegurado que “solo hacemos nuestro trabajo para mejorar nuestros puntos débiles y seguir reforzando los fuertes, la posición es algo anecdótica” puesto que “aún las diferencias son mínimas y la liga todavía no está establecida”.



De esta manera, Jesús ha señalado que “seguimos trabajando como el primer día del verano, queriendo ser mejores en cada entrenamiento y partido”. Los aficionados del Poli Ejido CF van ganando presencia en la grada y en las redes sociales, por lo que “esperamos una buena entrada, ya que en los dos anteriores encuentros la gente disfrutó y vieron a un equipo muy atractivo de cara al espectador”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

