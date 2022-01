Deportes Ampliar El Polideportivo El Ejido tratará de cambiar su trayectoria en Alzira sábado 22 de enero de 2022 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A ganar. Con esa mentalidad se presenta este domingo el Polideportivo El Ejido sobre el césped del estadio Luis Suñer Picó, donde se enfrentará a la UD Alzira, que ocupa una buena posición en este grupo 5 de la Segunda B- Segunda RFEF. Fran Alcoy aseguraba este viernes en sala de prensa ante este partido que, “ahora empiezas a jugar partidos de cuatro puntos, porque cuentan los gol average aunque algunos equipos están con distintos objetivos, pero si habrá que valorar cada encuentro y vamos con muchas ganas para intentar hacer una mejor segunda vuelta que hicimos en la primera”. El Alzira, como comentó en la primera vuelta, “es un recién ascendido que compite bien y cuenta con una buena plantilla. Un equipo bien trabajado y optimizado, su entrenador sabe bien a lo que juega y ahí están los resultados compitiendo fenomenal. En su campo son fuertes”. Con respecto a las bajas por sanción señaló que, “Jonxa que sumaba ya cinco tarjetas le sacó la segunda por nada y seguirá con cuatro. Tena tampoco jugará y luego seguirán tres jugadores con cuatro. Las tarjetas ya pasan factura”. Por su parte, en cuanto a la semana preparatoria, el técnico celeste aseguraba que, “estamos con problemas. Decir los justos es mucho, hemos tenido una vuelta de año muy tormentosa, sanciones dos por partido y el covid otra vez tenemos tres positivos y apartados en su casa. Lesionados y la verdad que vamos muy mermados, no quiero que sea una excusa es la realidad. Hemos arrancado la segunda vuelta con muchas adversidades y hay que sobreponerse, competir y no excusarse. Ir allí y sacar puntos, no me gusta llorar por las bajas y vamos a sacar el mejor once posible para luchar por la victoria, con ganas y a buscarlo a ver lo que nos da la segunda vuelta. Vamos convencidos, aunque sabemos que el rival es bueno y que se ha reforzado ahora muy bien. Tienen mucha historia, jugaron en Segunda A y por tanto partido difícil y nos enfrentamos a un rival complicado, pero fuera competimos muy bien, y los 2 que perdimos lo tuvimos ahí como sucedió en Mar Menor aún jugando con uno menos. Nos ganaron sin tirar a puerta, mientras que nosotros creamos varias. No fue un buen partido, pero no merecimos perder. Ahora vamos a por todas, como fue en Toledo como todos sin distinguir si fue en casa o fuera”. Del mercado de invierno volvió a recordar que, “tenemos licencias libres y vamos a intentar acabar la plantilla. Ayer salió Casi, la semana anterior Adán y nos perjudicó mucho su salida porque se fue un día antes. Otra adversidad más, pero sí vamos antes del 31 a cerrar la plantilla dentro de las posibilidades que te da el mercado y nuestra situación económica”. El encuentro comenzará a las cinco de la tarde de este domingo en el estadio Luis Suñer Picó, y será dirigido por el colegiado murciano Salvador Abril Portillo. Se podrá ver por Footters, y escuchar por la Radio Web Celeste. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

