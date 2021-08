El PP afirma que el Gobierno usa criterios políticos para recortar el Trasvase Tajo-Segura

viernes 13 de agosto de 2021

Domingo Fernández denuncia que el Gobierno de Sánchez es el único que ha recortado en dos ocasiones los hm3 del Tajo-Segura que abastecen al Levante y Almanzora





Cada gota de agua que llega a la provincia de Almería es utilizada para generar empleo y riqueza y para abastecer al resto del mercado español y europeo con productos de máxima calidad, por ello la vicesecretaria general de Desarrollo Rural, Agua y Medio Ambiente del PP de Almería, Almudena Morales, y el secretario de Agua del PP de Almería y alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, han exigido al Gobierno de España que no recorte los hectómetros cúbicos del Trasvase Tajo-Segura que llegan a la provincia, porque esto supondría un “duro golpe” para los más de 130.000 almerienses que diariamente se abastecen de este trasvase y las más de 23.000 hectáreas de cultivos que se riegan con esta agua.



Almudena Morales señala que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez basada en criterios políticos y obviando todos los criterios técnicos supone un “grave perjuicio” para la provincia, por lo que le ha pedido que “no cambie las reglas del juego” en plena época estival y en unos momentos en los que el agua es absolutamente necesaria para que los cultivos del Levante y Almanzora no se sequen.



Además ha apelado a la necesidad de eliminar los desequilibrios hidrográficos entre la España húmeda del norte y la seca del sur, así como a fomentar la solidaridad entre regiones, en lugar de confrontar que es lo que busca el Gobierno de Pedro Sánchez.



“Tenemos un presidente del Gobierno especialista en satisfacer las necesidades de sus socios de Podemos, Bildu e independentistas catalanes, mientras obvia las necesidades de provincias como la nuestra. En Almería el agua la utilizamos para beber y para comer, y nuestro desarrollo va ligado a una política hidrológica responsable y eficiente que el PSOE cada vez que gobierna dilapida”, manifiesta.



Por su parte, el secretario de Agua y alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha insistido en que el Trasvase Tajo-Segura es “vital para nuestra tierra” y ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el único que ha recortado en dos ocasiones los hm3 del Tajo-Segura que abastecen a miles de familias y agricultores del Levante y Almanzora.



Fernández ha instado al Gobierno del PSOE a que no vuelva a cometer con Almería el mismo error que hace años cuando de forma unilateral decidió derogar el Trasvase del Ebro.



“No podemos permitir que nuevamente una decisión política vuelva a hacer tanto daño al Levante y Almanzora. Exigimos que siga llegando la misma capacidad de agua que hasta ahora y que el Gobierno deje de maltratar a los agricultores almerienses que han sido un ejemplo para todos durante la pandemia, saliendo cada día a trabajar a pesar del virus, para que las despensa de toda Europa disfrutaran de los mejores productos agroalimentarios”, ha señalado.



El alcalde huercalense señala que en España tenemos recursos hídricos suficientes para atender las necesidades de todos y pide “solidaridad” con nuestra tierra.