La rehabilidación de las cinco fuentes del Parque Nicolas Salmerón casi lista

La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha supervisado los trabajos que, como estaba previsto, finalizarán en septiembre para "continuar con las del resto de la ciudad"





La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha supervisado los trabajos de mejora de las cinco fuentes ornamentales del Parque Nicolás Salmerón. Una intervención que, en enmarcada en el Plan de Mejora de Fuentes Ornamentales, con una inversión inicial de 180.000 euros, se encuentra “en su recta final”, por lo que, tal y como estaba previsto, finalizará a lo largo del mes de septiembre.



“Actualmente, la reforma se está centrando en las tres principales fuentes del parque: la Fuente de Los Peces, de Jesús Pérez de Perceval; la Fuente de Los Delfines y la Fuente de Los Hombres del Mar -más conocida como la Fuente del Remador o Monumento a la Marina Española; donde se está procediendo al aplacado del vaso para la próxima semana recubrir todo el perímetro con mármol travertino”, ha explicado la concejala delegada del área. Asimismo, ha indicado que ya se ha reparado “el corazón” de todas ellas: la sala de máquinas.



Tal y como ha explicado Sánchez, esta actuación, desarrollada por la empresa concesionaria de fuentes ACISA, “viene a poner en valor la riqueza patrimonial, artística y arquitectónica de un Parque ya especial de por sí, con la titularidad de Bien de Interés Cultura (BIC)”.

Restauración integral e iluminación

Se trata de un plan ambicioso con el que se quiere mejorar las fuentes del término municipal, y que pasa por recuperar valores arquitectónicos, visuales y de mejora de la mecánica de cada una de las fuentes para dotarles también de un mayor atractivo para vecinos y visitantes. “Ahora estamos centrados en las del Parque Nicolás Salmerón, pero en cuanto finalicen, continuaremos con las del resto de la ciudad”, ha señalado la concejala delegada del área.



Entre las mejoras más destacadas encontramos, por ejemplo, la restauración de la piedra de la Fuente de Los Peces (frente a la Puerta del Mar), donde se ha recuperado el blanco natural de la piedra. En esta misma, se ha procedido también al aplacado del interior del vaso, el sellado de fisuras, el alicatado, la consolidación e hidrofugación de la superficie escultórica, la adecuación de la sala de máquinas y renovación del el sistema eléctrico e hidráulico.



En la Fuente de Los Hombres del Mar o Monumento a la Marina Española se ha procedido a la sustitución de la pintura del interior del vaso por revestimiento de gres, se sustituirá la piedra artificial de borde por piedra natural, igual que el revestimiento exterior del vaso. La limpieza y la reparación de fisuras de la superficie escultórica.



En la Fuente de Los Delfines se va a proceder a realizar un trabajo similar, además de simultáneo, de modo que se sustituirá la pintura del interior del vaso por revestimiento de gres, se sustituirá la piedra artificial de borde por piedra natural, se revestirá el exterior del vaso con piedra natural, se limpiará y sellarán fisuras.



En las tres anteriores se procederá también a la incorporación de un nuevo sistema de luz que permita el encendido de las fuentes en distintos colores.



En la Fuente 4, a la altura de la calle Poniente, se han sustituido piezas de piedra artificial deterioradas por otras iguales, se ha vaciado la sala de máquinas y se ha procedido al impermeabilizado de la misma para, con un coste aproximado de 5.000 euros, terminar con la adecuación hidráulica y eléctrica.



En la Fuente 5, a la altura de la Puerta de Socorro, y con un coste de 6.500 euros, se han sustituido piezas de piedra artificial deterioradas por otras iguales, así como el gresite del interior del vaso por revestimiento de gres y la solería de mármol deteriorada de la superficie escultórica por otra igual. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

